Festival de Cannes 2021 : le regard malicieux de Spike Lee fait l'affiche de la 74e édition

(© ALL RIGHT RESERVED GRAPHIC DISIGN © HARTLAND VILLA)

Après avoir mis à l'honneur Agnès Varda pour l'affiche de son édition 2019, le Festival de Cannes a choisi d'honorer l'Américain Spike Lee, président du jury de la 74e édition, ont annoncé les organisateurs ce jeudi 17 juin. Louant un "regard curieux", "personnel", "tendre" et "malicieux", le Festival a choisi de mettre en lumière le réalisateur sous les traits du personnage qu'il avait joué dans son premier long-métrage Nola Darling n'en fait qu'à sa tête (1986).

Premier afro-américain président à Cannes

Sur l'affiche, Spike Lee, alias Mars Blackmon (un des trois amants de Nola Darling) est entouré de deux, voire plusieurs palmiers, faisant écho à la ville de Cannes et sa fameuse Croisette. Pied de nez des organisateurs, le film ayant été tourné dans sa ville, New York. "Parce que l'impatience est immense de retrouver le décor cannois : le bord de mer, les palmiers et l'écran noir qui accueillera en page blanche les films de la Sélection officielle", écrivent les organisateurs dans un communiqué. Présenté à la Quinzaine des réalisateurs, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête avait remporté le Prix de la jeunesse, dans la catégorie film étranger à Cannes en 1986.

Affiche officielle 2021 du 74e Festival de Cannes ~ Photographie de Spike Lee avec l’autorisation de Bob Peterson & Nike (© ALL RIGHT RESERVED GRAPHIC DISIGN © HARTLAND VILLA)

Le Festival, qui doit se tenir du 6 au 17 juillet, doit encore annoncer le film qui sera projeté lors de la "dernière séance" après le palmarès ainsi que la composition du jury, présidé par Spike Lee. Cinéaste franc-tireur et premier artiste noir à occuper cette fonction, Spike Lee avait remporté le Grand prix à Cannes en 2018 avec Blackkklansman, sur un policier noir infiltré au Ku Klux Klan. Il signait alors son retour sur la Croisette, après 27 ans d'absence. Le film lui avait ensuite valu le tout premier Oscar de sa carrière.