Festival de Cannes 2021 : l'acteur Tahar Rahim et la chanteuse Mylène Farmer feront partie du jury

L'édition 2021 du festival, qui se tiendra du 6 au 17 juillet, sera présidée par Spike Lee. Le jury est composé de cinq femmes et quatre hommes.

Le festival de Cannes a dévoilé jeudi 24 juin la composition de son jury pour son édition 2021, majoritairement féminin, et présidé par le réalisateur américain Spike Lee. Parmi les jurés figureront la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, l'acteur de Parasite Song Kang-ho ou encore la chanteuse Mylène Farmer. Les acteurs Tahar Rahim et Maggie Gyllenhaal, les cinéastes Kleber Mendonça Filho, Jessica Hausner et Mélanie Laurent complètent ce jury.

Il comporte cinq femmes et quatre hommes, en comptant le président, "venus de cinq continents et issus de sept nationalités", souligne le festival dans un communiqué. Ils devront choisir le successeur de Parasite de Bong Joon-ho, couronné en 2019, lors de la dernière édition qui a pu se tenir sur la Croisette avant la pandémie.