En images Festival de Cannes 2023 : Harrison Ford, OrelSan, Juliette Armanet et Chef Raoni, c'était la cohue des grands soirs jeudi sur le tapis rouge

Pour la nouvelle odyssée du plus célèbre des aventuriers du cinéma, des rappeurs, des chanteurs et même un chef indigène avaient fait le déplacement jeudi soir pour assister à l'avant-première mondiale de "Indiana Jones et le cadran de la destinée" avec le légendaire Harrison Ford.

A 80 ans, l'immense acteur américain Harrison Ford qui a reçu une Palme d'or d'honneur surprise des mains de Thierry Frémaux, recoiffe son chapeau d'aventurier d'Indiana Jones pour la cinquième et dernière fois dans le cinquième volet de la saga, sous la direction cette fois de James Mangold, après que James Spielberg a jeté l'éponge. Cette fois Indiana veut prendre sa retraite, mais sa nièce, jouée par Phoebe Waller-Bridge, va réussir à le convaincre de reprendre du service à la recherche d'un mystérieux cadran.



Projeté hors compétition en avant-première mondiale lors d'une soirée spéciale jeudi soir au Festival de Cannes, Indiana Jones et le cadran de la destinée a d'abord créé l'évènement sur le tapis rouge. On y croisait aussi bien Jean-Michel Jarre et son épouse Gong Li que l'artiste Bilal Hassani, les rappeurs OrelSan et Abd Al Malik mais aussi le grand chef amazonien Raoni. Dans la cohue des grands soirs, les photographes surexcités ne savaient plus ou donner de l'oeil. D'autant que l'équipe d'un autre film attendu dans la sélection Un certain regard, effectuait peu après la montée des marches, celui de Rosalie de Stéphanie Di Giusto, avec un casting alléchant qui comprend l'étoile montante Nadia Tereszkiewicz, Juliette Armanet, Benoît Magimel, Gustave Kerven, Benjamin Biolay et sa fille Anna.

Le réalisateur chinois Wang Bing, connu pour ses films engagés, avait foulé plus discrètement le tapis rouge jeudi en début d'après-midi pour Jeunesse (Le Printemps), un documentaire long de 3h30 en compétition au festival. Ce premier volet d'une trilogie, dans lequel il raconte le quotidien de jeunes travailleurs chinois démunis, pourrait bien créer la surprise, en dépit de sa longueur.

L'acteur américain Harrison Ford salue la foule et remet son chapeau d'aventurier pour raconter les nouvelles aventures d'Indiana Jones dans "Le cadran de la destinée" de James Mangold, présenté hors compétition au festival de Cannes jeudi 18 mai au soir. (LOIC VENANCE / AFP)

Le Français Jean-Michel Jarre, pionnier des musiques électroniques, en compagnie de son épouse, la star du cinéma chinois Gong Li, salue la foule sur le tapis rouge jeudi 18 mai au soir. (LOIC VENANCE / AFP)

Sur le tapis rouge, Harrison Ford est apparu d'abord jeudi soir au bras de son épouse, l'actrice américaine Calista Flockhart, connue pour son rôle dans la série "Ally McBeal". (VALERY HACHE / AFP)

Venu assister à la projection de "Indiana Jones et le cadran de la destinée", l'artiste Bilal Hassani a subjugué les photographes avec une tenue très originale et sa coiffe à plumes comme échappés d'un autre espace-temps. (ANDREAS RENTZ / GETTY IMAGES EUROPE)

Harrison Ford entouré de l'équipe d'"Indiana Jones et le cadran de la destinée", avec à sa gauche Shaunette Renée Wilson et à sa droite le réalisateur du film James Mangold, l'actrice Phoebe Waller-Bridge, et le jeune acteur français Ethann Isidore. (MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES EUROPE)

Enveloppée de tissu argenté, la star de Bollywood Aishwarya Rai arborait jeudi sur le tapis rouge la plus spectaculaire des robes de la soirée. (NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES EUROPE)

Dans ce cinquième et dernier volet de la saga des Indiana Jones, Harrison Ford donne aussi la réplique au délicieux acteur danois Mads Mikkelsen, qui offrait sourires et autographes au public cannois avec une grande gentillesse. (VITTORIO ZUNINO CELOTTO / GETTY IMAGES EUROPE)

La réalisatrice et scénariste française Stéphanie Di Giusto (à gauche), avec Nadia Tereszkiewicz, l'actrice principale de son film "Rosalie", présenté en séance spéciale jeudi dans la sélection officielle "Un Certain Regard". (MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES EUROPE)

Outre Nadia Tereszkiewicz, la réalisatrice Stéphanie Di Giusto a réuni un casting de choc pour son film "Rosalie" : on peut voir ici Gustave Kerven, Anna Biolay (fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni), la chanteuse et actrice Juliette Armanet, Guillaume Gouix et Benjamin Biolay, ainsi que Benoît Magimel, absent de la photo. (MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES EUROPE)

Le chef Raoni (au centre avec une couronne verte) de la tribu du peuple indigène Kayapo au Brésil, a monté les marches jeudi soir avec sa fille (à droite) dans le cadre de la campagne internationale pour la protection de la forêt amazonienne. (DANIELE VENTURELLI / WIREIMAGE)

Le chanteur, compositeur et acteur Benjamin Biolay, s'est prêté de bonne grâce au jeu des photographes et des selfies d'admiratrices et d'admirateurs, jeudi soir, sur le tapis rouge. (PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE)

Le rappeur français OrelSan, cinephile revendiqué, en compagnie de son complice et metteur en sons Skread, faisait partie des invités de la soirée jeudi 18 mai. (MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES EUROPE)

Entouré de son équipe, le réalisateur chinois Wang Bing avait monté les marches jeudi 18 mai en début d'après-midi pour "Jeunesse (Le Printemps)", un documentaire long de 3h30 en compétition au festival. Dans ce premier volet d'une trilogie, il raconte le quotidien de jeunes travailleurs chinois d'un milieu pauvre, leurs amitiés, leurs amours, leurs difficultés. (MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES EUROPE)