EN IMAGES. Festival de Cannes : l'équipe de "L'Innocent", Guillermo del Toro, Sophie Marceau... constellation de stars sur le tapis rouge pour le 75e anniversaire

Plus de 200 personnalités du cinéma ont foulé le tapis rouge pour cette soirée mémorable des 75 ans du Festival de Cannes. Ils sont tous venus assister à la projection du nouveau film de Louis Garrel, "L'Innocent".

75 ans, ça se fête ! Ce mardi, le Festival de Cannes présente sa soirée d'anniversaire, organisée généralement tous les cinq ans. Pour l'occasion, des centaines d'acteurs et de réalisateurs, français et étrangers, ont fait le déplacement. Des festivités émouvantes et heureuses après ces deux années de pandémie. Lors du 60e anniversaire, une nouvelle salle de cinéma a été inaugurée pour accueillir des artistes de plus en plus nombreux. Cette année, un nom lui est attribué : la salle Agnès Varda, en hommage à la réalisatrice, décédée en 2019.

Pour habiller cette célébration, le nouveau et quatrième film de Louis Garrel, est projeté : L'Innocent. Il raconte l'histoire d'un jeune homme en conflit avec sa mère qui a décidé d'épouser un prisonnier. Le long-métrage est hors compétition mais va devoir charmer un public de cinéastes exigeants.

Louis Garrel présente trois films cette année à Cannes, dont deux où il est l'un des premiers rôles : L’Envol, un conte musical réalisé par l’Italien Pietro Marcello, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs et Les Amandiers, le récit mêlant autobiographie et fiction de Valéria Bruni-Tedeschi.