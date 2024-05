En images Festival de Cannes 2024 : les cinéastes Sean Baker, George Lucas et Jacques Audiard mis à l'honneur pour l'ultime montée des marches de la 77e édition

Des sourires, des grimaces, des au revoir... Ce dernier tapis rouge a vacillé entre la joie et la tristesse. Avant la cérémonie de clôture et l'annonce du palmarès ce samedi 25 mai, de nombreux réalisateurs ont défilé : Sean Baker, Jacques Audiard, Mohammad Rasoulof, ou encore George Lucas qui a monté les marches pour recevoir une Palme d'or d'honneur.

Le tapis rouge de ce samedi 25 mai marquait la fin de la 77e édition du Festival de Cannes. Après deux semaines de cinéma, de paillettes, de robes extravagantes, de poses loufoques, de rires, et de tendresse, l'ultime montée des marches était placée sous le signe de la nostalgie et de la bonne humeur. Les membres du jury ont fait leurs adieux et plusieurs réalisateurs tels que Sean Baker et Jacques Audiard, ont été acclamés, avant la cérémonie de clôture et l'annonce du palmarès.

Lors de cette cérémonie, sous la standing ovation du public et du jury, George Lucas, père de la saga de "Star Wars", a reçu des mains de son ami Francis Ford Coppola, une Palme d'or d'honneur. Le réalisateur producteur, monument du cinéma américain, ému aux larmes sur scène, avait déjà été ovationné à son arrivée sur le tapis rouge. C'est à George, ensuite, que le Festival a demandé de remettre la Palme d'or à l'Américain Sean Baker, 53 ans, pour "Anora". Une belle passation de pouvoir.

Le réalisateur américain Sean Baker et l'équipe du film "Anora" ne savaient pas à cet instant qu'ils allaient décrocher la récompense suprême pour leur thriller qui passe des bas-fonds new-yorkais aux villas de luxe d'oligarques russes. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

L'ensemble du Jury de la compétition officielle font leur au revoir au Festival de Cannes et au célèbre tapis rouge avant d'entrer dans le Palais et dévoiler leur palmarès, très attendu. Ce moment signe la fin de la quinzaine. (LOIC VENANCE / AFP)

Le réalisateur George Lucas, un peu rêveur, a été acclamé sur les marches du Festival avant la cérémonie de clôture. Une Palme d'or d'honneur a été décernée au créateur de "Star Wars". C'est une autre légende d'Hollywood qui lui a remis : Francis Ford Coppola. (LOIC VENANCE / AFP)

Le réalisateur Jacques Audiard offre sa plus belle grimace aux photographes, accompagné de son actrice espagnole transgenre Karla Sofia Gascon, qui joue dans "Emilia Perez". Ils ont été récompensés par le Prix du Jury et le Prix d'interprétation féminine. (LOIC VENANCE / AFP)

Derrière ses lunettes, Wim Wenders dévoile un regard malicieux. 40 ans après sa Palme d'or, le réalisateur allemand est venu sur la Croisette cette année pour présenter une version restaurée de son incontournable "Paris,Texas". (LOIC VENANCE / AFP)

Coralie Fargeat, le sourire aux lèvres, est excitée à l'idée de découvrir le palmarès en compagnie de l'actrice Demi Moore qui joue dans son film "The Substance". La réalisatrice française a reçu le Prix du scénario. (MUSTAFA YALCIN / ANADOLU)

Le visage un peu fermé, Mohammad Rasoulof semble ému sur cette dernière montée des marches. Lors de la cérémonie de clôture, le cinéaste iranien a reçu un prix spécial du jury pour son film "Les graines du figuier sauvage". Le prix est une consécration pour le réalisateur qui a bravé la censure pendant des décennies avant de se résoudre à l'exil. (LOIC VENANCE / AFP)