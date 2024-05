En images Festival de Cannes 2024 : l'émerveillement de Selena Gomez, la classe de Cate Blanchett, la cape d'Omar Sy pour une montée des marches de fête

Un tapis rouge d'exception pour le cinquième jour du Festival. Jacques Audiard, toujours accompagné de son accessoire fétiche, était entouré par les actrices Selena Gomez, Zoe Saldaña et Karla Sofía Gascón. Quelques heures plus tard, Cate Blanchett, avec sa robe dorée, a, elle aussi, illuminé la Croisette.

La première montée des marches de la soirée était particulièrement festive à Cannes. On le doit à la présentation de la comédie musicale mexicaine, "Emilia Perez", en compétition officielle, du réalisateur français Jacques Audiard. Un grand habitué du Festival puisqu'il a déjà remporté la Palme d'or en 2015 avec "Dheepan", le Grand prix du Jury en 2009 avec "Un Prophète" et le Prix du meilleur scénario, en 1996, avec "Un héros très discret". Dans son nouveau long-métrage, il se penche sur l'histoire de narcotrafiquants. Au casting, on retrouve l'Américano-Dominicaine Zoe Saldana, l'Espagnole Karla Sofía Gascón et l'Américaine d'origine mexicaine Selena Gomez, sublimes sur le tapis rouge. L'apparition de l'ancienne star de Disney a d'ailleurs provoqué l'hystérie de certains fans sur la Croisette.

À la nuit tombée, le tapis rouge était plus sobre avec l'équipe de la comédie noire "Rumours" des réalisateurs Guy Maddin et Evan Johnson, présentée hors compétition. L'acteur français Denis Ménochet et ses partenaires de jeu étaient tous habillés de noir. Heureusement, Cate Blanchett était là pour donner quelques paillettes dans les yeux de ses admirateurs.

Les actrices Selena Gomez et Zoe Saldaña, venues présenter la comédie musicale "Emilia Perez", en compétition le 18 mai, se tiennent aux côtés de l'homme au chapeau, leur réalisateur. (SCOTT A GARFITT/AP/SIPA / SIPA)

Un moment de complicité. Jacques Audiard s'appuie sur le dos de son actrice espagnole transgenre Karla Sofía Gascón, ce 18 mai. Le réalisateur porte cette année un film sur des narco-trafiquants, neuf ans après sa Palme d'Or pour "Dheepan", en 2015. (LOIC VENANCE / AFP)

Un obstacle, de magnifiques chaussures ou un chien très mignon ? Selena Gomez, chanteuse et ancienne star de Disney, semble très surprise parce qu'elle voit au sol. Habillée d'une robe très chic, l'actrice du film de Jacques Audiard "Emilia Perez" était très attendue sur le tapis rouge, surtout par ses jeunes fans, le 18 mai. (SCOTT A GARFITT/AP/SIPA / SIPA)

L'acteur français et membre du Jury, Omar Sy, retrouve la grande cape noire d'Arsène Lupin, personnage mythique qu'il a interprété dans la série Netflix à succès. Il tire sa révérence devant les nombreux objectifs, avant de monter les marches et découvrir le nouveau film de Jacques Audiard, le 18 mai. (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

L'acteur italien et membre du Jury Pierfrancesco Favino et l'acteur américain James Franco se saluent avec chaleur, pour la joie des photographes. (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

La réalisatrice française Justine Triet est de retour sur le tapis rouge après avoir remporté l'année dernière la Palme d'or pour son film "Anatomie d'une chute". Vêtue d'un élégant costume gris, la cinéaste s'amuse avec les photographes, le 18 mai. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

Rossy de Palma esquisse quelques pas de flamenco sur le tapis rouge cannois. L'actrice espagnole, égérie d'Almodovar est dans son élément puisqu'elle s'apprête à découvrir la comédie musicale mexicaine (de Jacques Audiard, le 18 mai. (LOIC VENANCE / AFP)

L'actrice française Julie Gayet coache les six jeunes égyptiennes, vêtues de robes colorées, qui présentent un documentaire à la Semaine de la Critique, "Les Filles du Nil". La comédienne, marraine de ce projet, a eu un vrai coup de cœur pour elles. (PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE)