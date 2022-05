EN IMAGES. Festival de Cannes : Tom Hanks, Kylie Minogue, Shakira... Du rire et de l'élégance sur le tapis rouge

Il avait ouvert le Festival de Cannes en 2013 avec son film "Gatsby le Magnifique". Le réalisateur Baz Luhrmann est de retour sur la Croisette pour présenter son nouveau long-métrage : "Elvis".

Une ceinture en or et en rubis avec l'inscription "ELVIS" autour de la taille, le réalisateur Baz Luhrmann anime le tapis rouge de ses petits pas de danse. C'est la quatrième fois qu'il foule les marches du Festival de Cannes. Son nouveau film, Elvis, est un biopic sur "The King of Rock'n'Roll", le chanteur Elvis Presley. Le jeune Austin Butler a été choisi pour porter la banane et le blouson en cuir. À ses côtés, Tom Hanks dans le rôle du manager, le colonel Parker, et Olivia DeJonge dans celui de la femme du rockeur, Priscilla Presley. Le film est présenté hors compétition.

Oiseau rare du Festival de Cannes, Tom Hanks s'est joint à l'équipe du film pour assister à l'avant-première. Il était venu en 2013, pour la projection d'Apollo 13 dans lequel il jouait.

Plus tôt dans la journée, le casting du film iranien Leila's Brothers a traversé le tapis rouge. C'est le troisième long-métrage du réalisateur Saeed Roustayi, qui s'était fait remarquer par la critique en 2021 avec La loi de Téhéran. Il avait été nommé l'année dernière au César du Meilleur film étranger.