EN IMAGES. Festival de Cannes 2022 : Arnaud Desplechin, Marion Cotillard, Tilda Swinton et Yseult sur le tapis rouge

Arnaud Desplechin présente "Frères et soeurs" avec sa famille de comédiens. Un tapis rouge foulé aussi par une bande d'écoliers venus fêter le nouveau "Petit Nicolas".

Le quatrième jour du Festival de Cannes est marquée par la projection du premier film français en compétition. Marion Cotillard, Melvil Poupaud et Patrick Timst montent les marches pour défendre le film Frères et sœurs d’Arnaud Desplechin.

Le réalisateur australien George Miller vient pour présenter sa toute dernière œuvre : Trois mille ans à t'attendre, présenté hors-compétition. Il est accompagné de ses comédiens Tilda Swinton et Idris Elba.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, l’équipe du film d’animation Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre a foulé le tapis rouge. Les deux co-réalisateurs sont accompagnés par les voix du film : Alain Chabat, Laurent Lafitte et le jeune Simon Faliu. Mais aussi par Anne Goscinny, fille de René Goscinny qui signe le scénario. Autour d'eux, une centaine d'écoliers cannois, âgés de 8 ans, habillés de blanc, excités comme pour leur premier jour d'école.