EN IMAGES. Festival de Cannes 2021 : Camille Cottin et Matt Damon, duo glamour sur le tapis rouge

Tom McCarthy, doublement oscarisé en 2016 pour son film "Spotlight", présente en avant-première, hors compétition, son nouveau long-métrage "Stillwater". Et l'équipe du Tchadien Mahamat Saleh Haroun foule le tapis rouge pour "Lingui, les liens sacrés".

Hors compétition, le thriller Stillwater de Tom McCarthyun se déroule à Marseille, avec en tête d'affiche Matt Damon et Camille Cottin. En séléction officielle, Lingui, les liens sacrés du réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun, marque l'entrée dans le festival du continent africain, représenté par seulement deux films cette année. Enfin, l'équipe du réalisateur américain Kogonada, a également foulé le tapis rouge avant la projection du film After Yang, en compétion dans la catégorie Un certain regard.