EN IMAGES. Cannes 2019 : Xavier Dolan, Léa Seydoux et Arnaud Desplechin, la France et le Canada montent les marches

Soirée franco-canadienne sur les marches de Cannes, avec deux films en compétition

Le jeune réalisateur canadien, Xavier Dolan, présentait son nouvel opus Matthias et Maxime, tandis que réalisateur français Arnaud Desplechin montait les marches pour Roubaix, une Lumière. Après Once upon a time...in Hollywood hier soir, Leonardo DiCaprio était de retour pour le documentaire Ice on Fire auquel il a prêté sa voix.