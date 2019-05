EN IMAGES. Cannes 2019 : tapis rouge pour Nicolas Bedos, accompagné de Marion Cotillard et Jean Dujardin

Lundi, Nicolas Bedos monte les marches pour présenter "La Belle époque" hors-compétition. Abel Ferrara et les frères Dardenne sont aussi présents pour présenter leurs nouvelles productions.

Nicolas Bedos est mis à l'honneur ce lundi 20 mai pour La Belle époque, son nouveau film présenté hors-compétition. Au casting, on retrouve Daniel Auteuil, Doria Tillier, Fanny Ardant, et Guillaume Canet. Abel Ferrara et les frères Dardenne étaient aussi présents, plus tôt dans la journée, pour présenter leurs nouvelles productions.