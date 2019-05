EN IMAGES. Cannes 2019 : Pedro Almodovar à l'honneur, accompagné de Penélope Cruz et Antonio Banderas

Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar monte les marches pour présenter son nouveau film "Douleur et Gloire". Avec de nombreuses stars encore présentes sur le tapis rouge ce vendredi 17 mai.

Habitué de la Croisette, Pedro Almodovar a foulé le tapis rouge pour présenter Douleur et Gloire, son nouveau film en compétition. Plus tôt dans la journée, les festivaliers ont pu apprécier aussi la montée des marches du film Little Joe de Jessica Hausner.