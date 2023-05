DIRECT. Festival de Cannes 2023 : qui va remporter la Palme d'or ? Suivez la clôture de cette 76e édition

Ce qu'il faut savoir

C'est l'heure du verdict. Le jury présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund va distribuer les récompenses lors de la cérémonie de clôture de la 76e édition du Festival de Cannes. Il va devoir départager les 21 films en compétition et attribuer la prestigieuse Palme d'or. Qui des habitués de la Croisette (comme Ken Loach, Nanni Moretti, Wim Wenders ou encore Aki Kaurismäki) ou des nouveaux venus (Jonathan Glazer ou Justine Triet) succédera... à Ruben Östlund, sacré en 2022 avec Sans filtre ? Réponse à partir de 20h30. Suivez en direct la dernière journée du Festival.

Le jeu des pronostics. La compétition aura été ouverte, même si Jonathan Glazer avec The Zone of Interest, qui raconte la vie du gardien du camp d'Auschwitz, a fait forte impression. Ruben Östlund, cinéaste auteur de comédies grinçantes sur notre époque, va-t-il surprendre ? Il pourrait, en tout cas, permettre au Britannique Ken Loach d'être le premier cinéaste de l'histoire à obtenir trois Palmes d'or.

Des délibérations très secrètes. Comme à chaque édition, les membres du jury se retrouvent dès la matinée dans une demeure située sur les hauteurs de Cannes. La villa change d'année en année. Débutent alors les discussions entre les membres qui avancent leurs arguments pour tel ou tel film. "On sera assis autour de la table et on aura une discussion approfondie. Il est très important que chacun dise ce qu'il pense réellement", a promis Ruben Östlund avant le début du Festival. En fin d'après-midi, au plus tard, un palmarès doit être décidé et remis au délégué général, Thierry Frémaux.

Le nouveau Pixar en clôture. Pour clore le Festival, Thierry Frémaux et son équipe ont choisi le dernier film du studio d'animation Pixar, Elémentaire, réalisé par Peter Sohn. Le film narre l'amitié entre Flam, une jeune femme au fort caractère, et Flack, un garçon sentimental et amusant. L'action se déroule à Element City, où cohabitent les quatre éléments.