Festival de Cannes 2023 : "La Passion de Dodin Bouffant", en compétition, film exquis mais mal accueilli

Avec Benoît Magimel et Juliette Binoche dans de somptueuses images, le film de Tran Anh Hung n’a pas reçu un bon accueil malgré ses qualités.

Tran Anh Hung avait déjà abordé la cuisine dans L’Odeur de la papaye verte qui avait remporté à Cannes la Caméra d'or et le Prix de la jeunesse à Un certain regard en 1993. Il se plonge dans la gastronomie française du XIXe siècle avec La passion de Dodin Bouffant qui adapte le roman de Marcel Rouff La Vie et la passion de Dodin-Bouffant (Editions du Serpent à plumes), avec le beau duo que forment Benoît Magimel - dans le rôle-titre - et Juliette Binoche - dans celui de sa cuisinière passionnée.

Une caméra suave

A la fin du XIXe siècle, Eugénie (Juliette Binoche) est une cuisinière de génie au service de Dodin (Benoît Magimal), un bourgeois retiré qui voue sa vie à la gastronomie dans sa propriété d’Anjou. Leur passion commune - la table donc - les rapproche et ils cèdent à des plaisirs plus charnels. Ils créent des plats savoureux que le gastronome partage avec un cercle restreint d’amateurs. Libre, Eugénie refuse le mariage, et, afin de la convaincre, Dodin décide de passer de l’autre côté des fourneaux et de cuisiner pour elle.

Tran Anh Hung ouvre son Dodin par une magnifique scène de préparation culinaire. Eugénie (Juliette Binoche) conçoit un repas sophistiqué destiné au cercle d’amis que réunit régulièrement son maître, bientôt son amant. Dans une chorégraphie animée de mouvements de caméra pondérés et suaves autour de la table, à fleur de plats, et de casseroles au feu, Tran Anh Hung traduit la sensualité d’une cuisine au travail. Merveilleux.

Création commune

Tran Anh Hung filme la chronique gastronomique du maître de ces lieux charmants, consacrés au culte de la bonne chair, des légumes luxurieux et des fruits de la passion. On y parle avec parcimonie une langue choisie, un rien précieuse, émanant d’un conservatisme suranné dont le palais de Dodin serait l’ultime refuge. Toutefois consacré à une révolution gastronomique en marche, cette retraite est aussi l’alcôve d’un amour sincère entre le propriétaire et sa cuisinière. Le sujet de fond du film devient l’épanouissement de cette union dans des créations communes. Tran Anh Hung reste par ailleurs pudique mais suffisamment explicite, quand il aborde d’autres chairs consommées.

La servante Violette (Galatea Bellugi) et sa jeune seconde Pauline (Bonnie Chageau-Ravoire) participent amplement de ce tableau vivant qui parle d’un autre temps et de passions enivrantes. Tran Anh Hung filme un festival de couleurs dans tous ces mets préparés, servis et dégustés, au cœur d’une atmosphère nonchalante, où le frivole devient l’essentiel. La majorité des festivaliers est restée sur le perron de ce temple des délices, pourtant partagés comme un repas festif.

La fiche

Genre : Drame historique / Romance

Réalisateur : Tran Anh Hung

Acteurs : Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger, Patrick d'Assumçao, Galatea Bellugi, Bonnie Chageau-Ravoire, Jan Hmmenecker, Frédéric Fisbach

Pays : France

Durée : 2h14

Sortie : 8 novembre 2023

Distributeur : Gaumond Distribution