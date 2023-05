DIRECT. Festival de Cannes 2023 : Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sur la Croisette pour le film "Killers of the Flower Moon", projeté hors compétition

Ce qu'il faut savoir

Martin Scorsese, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. La présence d'une des trois stars américaines sur la Croisette aurait suffi à créer l'événement. Alors que dire des trois en même temps... Le réalisateur et ses deux acteurs fétiches débarquent au Festival de Cannes, samedi 20 mai, pour présenter, en avant-première mondiale et hors compétition, le dernier long-métrage du cinéaste, Killers of the Flower Moon. Adapté du best-seller de l'auteur américain David Grann, "Marty" dévoile ainsi son premier western, qui raconte l'affaire de meurtres au sein du peuple amérindien Osage, devenu riche après la découverte de pétrole sur ses terres. Suivez notre direct.

Martin Scorsese et Cannes, une longue (et vieille) histoire. Le réalisateur new-yorkais n'était pas revenu sur les bords de la Méditerranée depuis 1986 et son Prix de la mise en scène pour After Hours. Dix ans avant, il remportait la Palme d'or pour Taxi Driver, avec Robert De Niro. Il avait également été président du jury en 1998, année où L'Eternité et un jour, de Theo Angelopoulos, avait été sacré. "Pour 2023, l'important est de faire en sorte que Martin Scorsese soit présent avec son nouveau film", avait assuré à Variety (en anglais) Thierry Frémaux, le délégué général du festival.

Un trio mythique pour la première fois réuni. Martin Scorsese avait déjà tourné neuf fois avec Robert De Niro, de Mean Streets (1973) à The Irishman (2019). Killers of the Flower Moon est donc la dixième collaboration entre ces deux légendes du cinéma. Leonardo DiCaprio, lui, a déjà tourné cinq fois sous la direction du réalisateur, de Gangs of New York (2002) au Loup de Wall Street (2013). A noter que c'est l'acteur de Titanic qui a présenté au cinéaste le projet d'adaptation du roman de David Grann.

Deux films en compétition. Le jury présidé par Ruben Östlund assiste samedi à la projection de deux films en lice pour la Palme d'or : à 15 heures, Banel et Adama, le premier film de la réalisatrice franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy. A 22h30, les festivaliers découvriront May December, le nouveau film de l'Américain Todd Haynes, avec Natalie Portman et Julianne Moore.