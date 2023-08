Cinéma : avec "Strange way of life", Pedro Almodovar ne veut "pas transformer le genre western" mais "montrer le désir homosexuel entre les cow-boys"

Le désir homosexuel est au cœur du premier western tourné par le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, "Strange of Life" dont la sortie est prévue en salle mercredi 16 août.

Le réalisateur Pedro Almodóvar se confie ce lundi 14 août sur France Inter à l'occasion de son nouveau film "Strange way of life" qui sort en salle mercredi 16 août. Avec ce court-métrage de trente minutes, le réalisateur espagnol s'essaye au western en racontant une histoire taboue entre deux cow-boys, incarnés par Pedro Pascal et Ethan Hawke, qui se retrouvent 25 ans après une folle passion. Une forme d'hommage à ce "genre très ancien qui a donné de véritables chefs-d'œuvre au cinéma", salue Pedro Almodóvar.

Le réalisateur espagnol assure qu'il "n'a pas voulu inventer un nouveau genre de western ni le transformer", mais plutôt se tourner vers "les zones inexploitées" par ce genre cinématographique. Il rappelle que ce genre "purement américain" est "extrêmement masculin, où les personnages principaux sont des hommes d'action et les femmes toujours au second, voire au troisième plan". Pedro Almodóvar a donc voulu mettre en avant certains aspects oubliés par le genre, notamment "la sexualité des cow-boys et le désir entre deux hommes". "J'ai voulu tirer parti de ces absences dans le genre pour montrer le désir homosexuel entre les cow-boys ; c'était pour moi la seule façon de faire un western personnel, de faire venir en quelque sorte le western sur mon terrain en tant qu'auteur", affirme-t-il.

Un western qui renvoie à Brokeback Mountain

Pedro Almodóvar revient sur l'origine même de son film. Il explique avoir écrit au départ "un dialogue pour faire une petite pièce de théâtre à Madrid". Ce dialogue "entre deux hommes qui viennent de passer une nuit de sexe, d'alcool et de plaisir" se retrouve désormais au centre du court métrage. Si la relation sexuelle entre les deux hommes n'est jamais montrée à l'image, elle est toujours suggérée. Le réalisateur a en effet tenu à la dévoiler "à travers les regards qu'ils se jettent et la façon dont ils se parlent du passé". "Aucun des deux ne veut renoncer à leur nuit de passion, malgré leurs intentions cachées et ils remettent ces intentions à plus tard parce qu'ils ne veulent pas renoncer au plaisir sexuel de cette nuit-là", raconte Pedro Almodóvar.

"Strange way of life" renvoie inévitablement vers "Le Secret de Brokeback Moutain" d'Ang Lee, sorti en 2006. Pedro Almodóvar assure qu'à la fin de son court métrage "trois phrases prononcées par Pedro Pascal" répondent "à une question posée dans Brokeback Mountain". "Quand le personnage joué par Jake Gyllenhaal propose à celui de Heath Ledger de vivre ensemble dans un ranch et d'élever du bétail, l'autre lui répond, scandalisé, 'mais que peuvent faire deux hommes seuls dans un ranch'", se remémore Pedro Almodóvar, avant d'indiquer que "d'une certaine manière [il] répond à cette question vingt ans plus tard".