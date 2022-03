Cannes 2022 : France Télévisions dévoile sa couverture du plus grand festival de cinéma du monde

La présidente de France Télévision Delphine Ernotte, le président du Festival de Cannes Pierre Lescure et son délégué général Thierry Frémaux ont révélé jeudi 17 mars les contenus issus du nouveau partenariat entre le service public et le plus grand festival de cinéma.

"Faire rentrer le festival dans chaque foyer"

Prenant les premiers la parole dans un échange dont ils ont le secret, Pierre Lescure et Thierry Frémaux ont tenu à évoquer les difficultés depuis deux ans à organiser le Festival avec la pandémie, espérant qu’il sera, désormais menacé par le conflit en Ukraine, "le festival de l’après-guerre".

La présidente de France Télévisions, Délphine Ernotte, a rebondi en confiant "rêver depuis des années" d’un tel partenariat, que le service public tente de récupérer depuis des années. C’est désormais chose faite. Fut un temps, celui d’une seule télévision publique sur les ondes, où la question ne se posait pas. Ce retour aux sources se traduit dans un ambition toute nouvelle : la participation de toutes les chaînes de France Télévisions à la couverture de l’événement, pour "faire rentrer le festival dans chaque foyer". Une ambition nationale, mais aussi internationale, avec la collaboration de Brut à toutes les étapes de sa mise en œuvre, grâce à sa diffusion globale sur internet.

Line-up

France 2 diffusera la cérémonie officielle d’ouverture le 17 mai et celle de clôture avec le palmarès le 26. La maîtresse de cérémonie en sera Virginie Efira, un choix très judicieux, comme actrice, mais aussi dernièrement très présente à Cannes dans la sélection officielle. Les journaux télévisés auront une quotidienne, avec un 20h en direct depuis Cannes présenté par Laurent Delahousse pour la cérémonie de clôture. Enfin Télématin sera sur place pour toute la durée du Festival.

France 3 couvrira l’événement depuis la région PACA au quotidien. C à vous, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, octroie à France 5 la montée des marches, puisque sa prise d’antenne est à 19h. L’habitué Pierre Lescure comme chroniqueur de l’émission ne sera pas le moindre des atouts, mais à cette heure-là, il accueillera les invités en haut du tapis rouge. C ce soir, toujours sur France 5, aura deux émissions en déplacement, ainsi que La Grande Librairie.

Culturebox se substituera à la confidentielle TV Festival, qui couvre depuis des années la manifestation, pour en donner accès à tout un chacun sur le canal 14 de la TNT. Daphné Bürki en sera la présentatrice star, avec une quotidienne en direct de 19h à 21h. Culturebox sera cette nouvelle chaîne du Festival, dont la programmation sera entièrement dédiée jusqu’à 2h00 du matin.

Sur le Net

Si France Télévisions diffusera chaque jour un à deux films liés au festival sur ses chaînes, France.tv programmera des collections par réalisateur, des Palmes d’or, des films de patrimoine, et en collaboration avec l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour la Diffusion, partenaire de Festival).

Le partenariat avec Brut est au cœur du dispositif. Plateforme internet qui cible un public jeune de 15-35 ans via les réseaux sociaux (YouTube, Tik-Tok, Instagram, podcasts...), Brut aura des quotidiennes notamment avec la présence tout le long d’Augustin Trapenard, qui sera également à l’antenne sur les chaînes. Brut crée à cette occasion une "maison des créateurs" pour faire se rencontrer des internautes avec les professionnels du cinéma dans le cadre de leur formation aux métiers du 7e art.

La présentation de ce line-up s’est conclue sur l’ambition de rendre cette couverture du Festival de Cannes par le service public, "populaire, accessible et exigeante", un "feux d’artifice quotidien" pour reprendre les mots de Delphine Ernotte. Thierry Frémaux a souligné dans cet effort, la volonté de "remettre le Festival de Cannes au cœur de la télévision", ce qu’il et elle ont perdu depuis des années.

Par ailleurs, la rédaction de Franceinfo Culture, couvrira le Festival avec des reportages, des interviews, des diaporamas et des critiques au quotidien des films projetés en avant-première mondiale, de la compétition et de toutes les sélections officielles et parallèles. Avec nos coups de coeur et coups de gueule, des synthèses et avis sur le palmarès final.