Cannes 2022 : David Cronenberg, qui va présenter un film sur les organes et l'art, met en vente un NFT d'une photo de ses calculs rénaux

L'appellation NFT est l'acronyme de l'anglais "Non-Fungible Token" (jeton non fongible). Il s'agit d'un certificat d'authenticité numérique infalsifiable témoignant de la propriété d'un objet réel ou virtuel. Le jeton mis en vente par David Cronenberg, nommé Inner Beauty (Beauté Intérieure), est en vente sur la plateforme de crypto-art Superrare depuis un peu plus de trois semaines, avec un prix de réserve de dix ethereum (environ 30.000 dollars selon le cours de cette cryptomonnaie). Une fois ce montant atteint, les enchères dureront 24 heures.

Trop beaux pour être détruits

"Mon docteur m'a dit: "J'aimerais garder vos calculs rénaux pour en faire une analyse"", a expliqué David Cronenberg à ses fans sur le site d'échanges. Le réalisateur de 79 ans refuse car il les "trouve trop beaux pour être détruits".

David Cronenberg décide alors de photographier les 18 caillots expulsés de son corps et en a fait un NFT. Si seul l'acheteur du NFT est considéré comme détenteur de l'oeuvre, elle reste accessible à tous sur Internet.

Inspiré par ses films

Le cinéaste n'en est pas à son coup d'essai : il a vendu l'an passé (pour 25 ethereums) un court-métrage dans lequel il apparaît aux côtés d'une reproduction très convaincante de son cadavre.

L'idée d'Inner Beauty provient de son film Dead Ringers (1988), consacré à des jumeaux gynécologues qui partagent tout, jusqu'aux femmes. "À un moment donné, un des jumeaux dit à l'autre: "Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de concours de beauté dédiés à l'intérieur des corps"", se souvient Cronenberg.

Il s'agit aussi d'une référence à son nouveau film, Crimes du futur, avec Viggo Mortensen, en course pour la Palme d'or au Festival de Cannes (17 au 28 mai). L'acteur subira "une chirurgie en direct sur son propre corps", révèle le cinéaste.

Les NFT et Hollywood

David Cronenberg n'est pas le seul réalisateur à investir le monde des NFT. L'Américain David Lynch avait lancé une série de tokens avec le groupe de rock Interpol en octobre dernier.

A Hollywood, les ventes de NFT sont même devenues une source de financement pour des films indépendants. Cronenberg n'a pas indiqué si une version physique d'Inner Beauty accompagnerait le NFT, dont la plupart restent des créations numériques. "Mais normalement, c'est l'usage", a indiqué un représentant de la plateforme de cryptoart Superrare, interrogé par l'AFP.