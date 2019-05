Cannes 2019 : l'excellent "Parasite" du coréen Bong Joon-Ho bien placé pour le palmarès

Régulièrement à Cannes toutes sections confondues, le Coréen Bong Joon-Ho était en compétition en 2017 avec "Okja". Il revient cette année avec "Parasite", projeté le mardi 22 mai.

Joon-Ho est en compétition pour la deuxième fois à Cannes, après "Okja" qui avait fait couler beaucoup d’encre en 2017 en tant que première production Netflix en sélection officielle sur la Croisette.

Les Bookmakers / The Jokers

Le réalisateur fait partie de ce que le cinéma coréen a de meilleur, aux côtés de Park Chan-Wook Hang San-So ou Kim Ki-duk. Flirtant avec le cinéma de genre ("Memories of Murders" - Grand prix du film policier de Cognac -, "The Host" et Snowpiercer", deux films de SF projetés à la Quinzaine des réalisateurs et à Deauville), Bong Joon-Ho a également réalisé le drame intimiste teinté de polar "Mother", vu à Un certain regard en 2009 à Cannes.

Family life

La famille Ki-taek, composée des parents et de deux grands enfants, vit dans un quartier pauvre de Séoul. Tous au chômage, ils chapardent à droite, à gauche et vivent de petits boulots. Par relation, l’aîné donne des cours d’anglais à la fille de riches propriétaires de la capitale. Il s’emploie à faire embaucher sa sœur comme professeur d’art, celle-ci recommande son père comme chauffeur, qui convainc son patron de prendre sa femme comme gouvernante. Ils profitent de leurs nouvelles situation, jusqu’à ce qu’un incident fasse tout basculer dans l’horreur.

"Parasite" de Bong Joon-Ho. (Copyright The Jokers / Les Bookmakers)

La famille est un des thèmes majeurs de Bong Joon-Ho qui valorisait ses valeurs de solidarité contre l’adversité dans "The Host". Le réalisateur coréen y revenait dans "Mother" où une mère s’échinait à innocenter son fils d’un crime qu’il n’avait pas commis. La famille de "Parasite" pourrait être celle de "The Host" 14 ans plus tard. Mais le monstre apocalyptique de 2006, contre lequel s’unissait une famille débrouillarde, laisse place à la précarité économique contre laquelle l’union fait la force. La solidarité est la même et la complémentarité de chacun contre l’adversité commune.

Le sens de l’image

Bong Joon-Ho pourvoit toujours ses personnages d’une humanité communicative. L’humour y fait pour beaucoup, et son acteur fétiche Song Kang-Ho mériterait le prix d’interprétation masculine, tant il est à chaque apparition irrésistible.

Le cinéaste peut prétendre lui-même au prix de la mise en scène. "Parasite" est de ce point de vue remarquable, dans son écriture toute progressive, avec un coup de théâtre qui relance le film jusqu’à un climax violent et déroutant. Le film pourrait se résumer à l’expression d’une lutte des classes jusqu’à la mort. Quant à l’image, elle est d’une élégance de tous les instants. Il serait étonnant que ce "Parasite" ne contamine pas le jury.

L'affiche de Parasite de Bong Joon-Ho. (Les Bookmakers / The Jokers)

La Fiche

Genre : Comédie dramatique / Thriller

Réalisateur : Bon Joon-Ho

Acteurs : Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park

Pays : Corée du Sud

Durée : 2h12

Sortie : 5 juin 2019

Distributeur : Les Bookmakers / The Jokers

Synopsis : La famille de Ki-taek est au chômage et vit d'expédients. Leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les très riche Park. C’est le début d’un engrenage infernal, dont personne ne sortira indemne...