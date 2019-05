Cannes 2019 : Claude Lelouch présente "Les plus belles années d'une vie", la suite d'"Un homme et une femme" hors compétition

Claude Lelouch monte les marches du Palais des Festivals avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, samedi 18 mai, pour fêter "Les plus belles années d'une vie", la suite d’"Un homme et une femme".

Cinquante-trois ans après Un homme et une femme, Grand prix du Festival de Cannes en 1966, Claude Lelouch retrouve son couple mythique, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, dans Les plus belles années d'une vie, présenté Hors compétition sur la Croisette.

Ces retrouvailles donnent lieu à une des montées des marches les plus attendues et émouvantes de ce 72e Festival, tant le film originel a marqué son époque et les mémoires.

Choc émotionnel

Présenté comme la suite directe d’Un homme et une femme (1966), Les plus belles années d'une vie avait été précédé de Vingt ans déjà qui, comme son titre l’indique, reformait le couple Anne Gauthier (Anouk Aimée) - Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) en 1986. Le film est entre-temps quelque peu passé à la trappe…

Jean-Louis Duroc est aujourd’hui pensionnaire dans une maison de retraite et perd la mémoire. Son fils Antoine (Antoine Sire) le visite régulièrement et contacte Anne Gauthier, qui avait tellement marqué son père. Les thérapeutes pensent que le choc émotionnel provoqué par cette rencontre pourrait lui faire recouvrer ses esprits. Anne le visite, mais il ne la reconnaît pas…

Hors du temps

De ces retrouvailles avortées, Claude Lelouch tire un beau film émouvant qui repose pour beaucoup sur la reformation du couple Anouk Aimée - Jean-Louis Trintignant. Elle, toujours aussi pleine de charme et troublante, lui, composant un merveilleux personnage hors du temps, seulement attaché à ses souvenirs, dont cette femme follement aimée en 1966 qui a changé sa vie.

Le cinéaste construit Les plus belles années d'une vie à partir de ce jeu sur le temps, la mémoire et les fantasmes qu’ils engendrent. Lelouch nous entraîne dans des historiettes successives dont on ne sait pas clairement si elles relèvent du rêve ou de la réalité. C’est la belle réussite de son film, qui joue du même coup sur la nature intrinsèque du cinéma qu’il aime tant.

L'affiche de Les plus belles Années de notre vie de Claude Lelouch (2019) (Metropolitan FilmExport)

La fiche

Genre : Comédie dramatique / romance

Réalisateur : Claude lelelouch

Acteurs : Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Antoine Sire, Monica Bellucci, Souad Amidou

Pays : France

Durée : 1h30

Sortie : 22 mai 2019

Distributeur : Metropolitan FilmExport



Synopsis : Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.

Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…