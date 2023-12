Martin Scorsese sera l'invité d'honneur de la prochaine Berlinale

La 74e Berlinale, première grande manifestation cinématographique de l'année en Europe, veut rendre hommage à "l'un des cinéastes les plus marquants du cinéma mondial depuis les années 1970". Martin Scorsese, la star italo-américaine, aux origines siciliennes et qui a grandi à New York, recevra une récompense honorifique lors d'une cérémonie de gala le 20 février prochain.

"Pour tous ceux qui considèrent le cinéma comme l'art de créer une histoire à la fois personnelle et universelle, Martin Scorsese est un modèle inégalé. Ses films nous ont accompagnés en tant que spectateurs et en tant qu'êtres humains, ses personnages ont vécu en nous et ont grandi en nous", estiment les directeurs de la Berlinale, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian.

70 films à son actif

"C'est pour nous une grande joie d'accueillir une fois de plus un grand ami du festival et de lui remettre notre plus important prix d'honneur", ajoutent-ils, dans un communiqué. Le festival a lieu dans la capitale allemande, du 15 au 25 février.

Agé de 81 ans, Martin Scorsese est réputé pour réaliser des films intenses et viscéraux décrivant des hommes troublés et violents. Il a souvent collaboré avec un petit groupe des plus grandes stars de l'industrie, notamment Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.

Avec plus de 70 films à son actif, il a notamment remporté la Palme d'or à Cannes en 1976 avec Taxi Driver l'Oscar du meilleur réalisateur en 2007 pour Les infiltrés. Lors de la 73e Berlinale, c'était l'Américain Steven Spielberg qui s'était vu remettre un Ours d'or d'honneur, où il avait également présenté son film le plus autobiographique (The Fabelmans).