Coronavirus : la Berlinale reportée à mars, avec une compétition en ligne

L'édition 2020 du festival de cinéma de Berlin avait été l'un des derniers grands événements culturels internationaux organisés avant la pandémie de coronavirus. Se tenant habituellement au début du mois de février, la Berlinale est reportée à mars pour l'édition 2021, et la compétition se tiendra en ligne, ont annoncé vendredi 18 décembre les organisateurs.

En deux temps

La 71e édition de la Berlinale se fera donc en "deux temps", avec une compétition en ligne et l'attribution des prix en mars, dont l'Ours d'or, ainsi que des projections ouvertes au public au mois de juin, précisent les deux directeurs du festival dans le communiqué. Les projections seront alors organisées dans des cinémas et en plein air, peut-on lire par ailleurs sur le site du festival.



Objectif affiché par les organisateurs : "maintenir les deux piliers" de la Berlinale, "le marché du film et le festival", expliquent Mariette Rissenbek et Carlo Chatrian, cités par l'AFP. "Il y a un grand besoin de rencontres physiques. Mais la situation actuelle ne le permet pas en février. En même temps, il est important d'offrir à l'industrie cinématographique un marché au premier trimestre."

La sélection officielle dévoilée en février

La sélection officielle des films sera dévoilée en février. Les films primés seront donc ensuite projetés au public en juin en salles ou dans des cinémas en plein air.

L'Allemagne est frappée de plein fouet par la seconde vague de la pandémie. Les lieux culturels sont fermés depuis début novembre et ne devraient pas rouvrir avant plusieurs semaines.



Créée en 1951, la Berlinale demeure, avec Cannes et Venise, l'un des trois principaux festivals de cinéma en Europe. Présidé lors de la dernière édition en février 2020 par l'acteur britannique Jeremy Irons, le jury avait attribué l'Ours d'or au film There is no Evil, réalisé par l'Iranien Mohammad Rasoulof.