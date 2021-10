"Dune Part Two" : la suite de la saga officialisée et une date de sortie annoncée

Legendary et Warner Bros ont annoncé le 27 octobre qu'une deuxième partie du film Dune était bien programmée. La "Part two" du film sera, comme la première, réalisée par le canadien Denis Villeneuve. Forte de son énorme succès, la production annonce l'arrivée dans les salles de cette seconde partie pour octobre 2023.

"Ce n'est que le début", a déclaré Legendary sur son compte Twitter. "Merci à ceux qui ont vécu l'expérience Dune jusque-là, et ceux qui la vivront dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous sommes ravis de continuer ce voyage !"

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A