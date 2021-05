"Dragon Ball Super" : Son Goku et ses acolytes de retour au cinéma en 2022

La rumeur courait les réseaux sociaux depuis quelques jours... Dimanche 9 mai, pour le "Goku Day", le studio Toei Animation a annoncé qu'un nouvel opus de la licence "Dragon Ball Super", suite directe de "Dragon Ball Z", sortirait en 2022. Un jour de célébration et d'annonce qui n'a pas été choisi au hasard, puisque le 5 et le 9 se lisent "Go" et "Ku" en japonais.

A BIG ANNOUNCEMENT!



New DRAGON BALL SUPER movie is planned for 2022!



Take a look at author Akria Toriyama's comment: https://t.co/Hjgrqsfag5#DBSuperMovie https://t.co/U7NuGYOQmP — Toei Animation (@ToeiAnimation) May 9, 2021

Une annonce du mangaka Akira Toriyama lui-même

Une nouvelle accompagnée d'un commentaire du célèbre créateur du manga, Akira Toriyama, qui promet d'incroyables combats et de la surprise : "Après 'Dragon Ball Super : Broly', un nouveau film est en préparation ! Tout comme le film précédent, je suis très impliqué dans le scénario et les dialogues pour un nouveau film incroyable. Je ne dois pas en dévoiler trop sur l'intrigue, mais attendez-vous à des combats extrêmes et divertissants, qui pourraient impliquer un personnage inattendu. Nous explorerons des territoires inconnus, en termes d'esthétique visuelle, pour donner au public une expérience incroyable. J'espère que tout le monde a hâte de voir ce nouveau film".

Le dernier film, Dragon Ball Super : Broly était sorti le 14 décembre 2018. L'intrigue se déroulait après les événements de Dragon Ball Super et s'intéressait à l'origine de la puissance des Saiyans, peuple de Son Goku. Il marquait aussi le retour de Broly, guerrier légendaire superpuissant, accompagné de son père, Paragus.

Le film avait fait près de 600 000 entrées en salles en France et avait récolté 115 dollars de recettes au niveau mondial. Un succès qui a probablement convaincu le studio de repartir pour de nouvelles aventures.