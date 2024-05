Morgan Spurlock, réalisateur de "Super Size Me" sur la malbouffe, est mort

Le réalisateur américain Morgan Spurlock, qui avait atteint la notoriété avec son documentaire sur McDonald's "Super Size Me" en 2004, est décédé à l'âge de 53 ans des complications d'un cancer. "C'est un jour triste, où nous avons dit au revoir à mon frère Morgan. Le monde a perdu un vrai génie créatif et un homme spécial. Je suis fier d'avoir eu l'opportunité de travailler avec lui", a déclaré son frère Craig Spurlock, qui a participé à plusieurs de ses projets. Al Jean, le scénariste et producteur de la célèbre série animée Les Simpson, a rendu hommage sur son compte X (ex-Twitter) à "une homme très talentueux, amusant et brillant", déplorant "une grande perte".

V v v sad to learn of the passing of Morgan Spurlock. A very talented, funny and brilliant man and a true friend to @TheSimpsons. A great loss. pic.twitter.com/lsoVLkvxQX — Al Jean (@AlJean) May 24, 2024

Réalisateur, scénariste et acteur, Morgan Spurlock, né en Virginie-Occidentale en 1970, avait débuté sa carrière dans le cinéma en 1994 en tant qu'assistant de production sur le film Léon de Luc Besson, avec Jean Reno, Gary Oldman et Natalie Portman dans les rôles principaux.

"Super size"

Sa carrière a véritablement décollé avec la réalisation de son documentaire Super Size Me, dans lequel il se mettait en scène consommant exclusivement, pendant 30 jours, le menu le plus copieux proposé par McDonald's aux Etats-Unis, le "super size", matin, midi et soir. Le tout, en limitant sa dépense physique à 5 000 pas quotidiens, la moyenne d'un habitant de New York. Le but: mesurer les effets sur son corps. A l'issue de son expérimentation, Morgan Spurlock, alors âgé de 32 ans, avait pris plus de dix kilos, vu son cholestérol s'envoler, son foie se détériorer du fait de l'excès de gras et était sujet à des troubles sexuels.

Le film, nominé aux Oscars dans la catégorie "meilleur documentaire", avait nourri le débat sur les effets néfastes de l'industrie du fast-food sur la santé publique, en particulier à un moment où les Etats-Unis étaient confrontés à une hausse des cas d'obésité.

Industrie du fast-food

En 2007, une université suédoise avait cependant mené une expérimentation similaire, un groupe d'étudiants ne devant se nourrir que de fast-food, pas exclusivement provenant de McDonald's, pendant un mois. Si les étudiants ont pris entre 5% et 15% de poids supplémentaire et se sentaient "fatigués et ballonnés", aucun n'avait développé les symptômes décrits par Morgan Spurlock à la fin de son documentaire. Une partie des conclusions du film avait d'ailleurs été remise en question en 2017, après que Morgan Spurlock avait reconnu "boire régulièrement depuis l'âge de 13 ans". "Je n'ai jamais été sobre plus d'une semaine en 30 ans", avait-il dit.

Il réalisera au total une quinzaine de documentaires, se mettant quasi systématiquement en scène, parmi lesquels Où se trouve Oussama ben Laden en 2008, dans lequel il parcourt le monde à la recherche de l'ancien chef d'Al-Qaïda. Son dernier film, Super Size Me 2, réalisé en 2017, mettait l'accent sur les stratégies commerciales des géants du fast-food, afin de présenter leurs produits sous un meilleur jour, en matière de santé.