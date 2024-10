Jimmy Carter a 100 ans : quatre films emblématiques pour reparcourir une présidence tournée vers la paix

Le cinéma est riche en sujets politiques, et les États-Unis sont prolixes en la matière. Jimmy Carter, 39e président américain (de 1977 à 1981), a 100 ans le 1er octobre 2024, et traverse plus d'un film. Du documentaire à la fiction, un survol de Carter, président qualifié de "rock'n'roll" par la documentariste Mary Wharton, et de sa politique étrangère.

Jimmy Carter, successeur de Richard Nixon, évoque une Amérique "cool" des années 1970. Il incarne la fin d'une ère, comme les dernières flèches d'une époque inaugurée dans l'après-guerre et conclue avec le conflit au Vietnam. Prix Nobel de la paix (attribué en 2002), il occupe une place à part dans le paysage politique mondial, artisan des accords de Camp David qui ont abouti en 1979 à la signature du traité de paix israélo-égyptien, ternie par la crise des otages américains en Iran en 1979-1980.

"Jimmy Carter : le président rock'n'roll" (2024)

Dans ce documentaire de Mary Wharton, Jimmy Carter contraste avec un Nixon fatigué par le pouvoir et embourbé au Vietnam. Carter a été soutenu par des pop stars durant sa campagne de 1976 (le centenaire de l'indépendance américaine), comme Paul Simon ou Bob Dylan.

Amateur de musique populaire, folk ou rock, on le voit sur scène avec un groupe country saluer la foule, en campagne. Dans une Amérique bousculée par l'affaire du Watergate (1972-74), Jimmy Carter incarne un vent de liberté qui souffle sur l'Occident des seventies.

"Back Door Channels: The Price of Peace" (2009)

Documentaire de Harry Hunkele sorti aux États-Unis en 2009, et attendu en France prochainement, Back Door Channels: The Price of Peace, retrace le processus ayant conduit au traité historique de paix entre Israël et l'Égypte de 1979.

Au cœur du sujet : Jimmy Carter, le Premier ministre israélien Menahem Begin, le président égyptien Anwar el-Sadat, et les canaux de communication non-officiels.

"Argo" (2012)

Jimmy Carter n'apparaît qu'à la fin d'Argo, mais l'homme et son "administration" sont en filigrane tout au long de cet excellent film qui reconstitue la plus grave crise qu'a traversée la présidence du démocrate, celle des otages américains détenus en Iran de 1979 à 1981.

Sorti en 2012, signé Ben Affleck, le titre du film renvoie au stratagème conçu par la CIA pour exfiltrer les cinquante-deux diplomates et civils américains détenus à Téhéran par les mollahs : la réalisation d'un film de science-fiction hollywoodien ayant pour cadre le désert de la planète Argo.

"Carterland" (2021)

En 2021, Jim et Will Pattiz sortent Carterland, un documentaire qui fait le portrait de l'homme politique en campagne pour sa réélection en 1980, sur fond d'images d'archives et de commentaires de spécialistes.

Incompris à la fin de son mandat dans une Amérique qui veut plonger dans une politique libérale, Carter est balayé par Wall Street, détaché des idéaux sociétaux de temps révolus. Ronald Reagan l'emporte haut la main en novembre 1980, Carter devenant alors le premier président américain à échouer dans sa tentative de réélection depuis Hoover en 1932.