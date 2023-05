"Des hommes en cage" ou comment des chiens réparent les victimes de stress post-traumatique

"Des hommes en cage" est un documentaire d'une grande acuité sur le stress post-traumatique chez certains militaires, et sur ses conséquences, qui tentent d'être réparées dans une expérimentation menée dans un chenil près de Carcassonne.

À Berriac, la Société Carcassonnaise de Protection Animale (SCPA), recueille des chiens abandonnés, souvent blessés. Des gueules cassées. Et parmi les soigneurs, il y a Vincent. Ancien militaire, blessé de guerre, souffrant psychologiquement. Il s'en est sorti grâce à ses chiens. Une expérience a donc vu le jour, soutenue par un militaire encore en activité. Des volontaires se sont vus confier un chien, avec succès. C'est le cas de Christopher, traumatisé par le Sahel et les djihadistes, il ne pensait plus pouvoir s'en sortir. Grâce à sa chienne, il a renoué avec le monde, et avec son entourage. Un documentaire diffusé ce soir sur France 3 Occitanie et disponible sur la plate-forme france.tv en avant-première dès maintenant.

Un documentaire très sensible

Le stress post-traumatique, aux symptômes et aux traitements aussi divers que les événements qui le produisent a cette constance : c'est un handicap invisible, une douleur muette, qui lorsqu'elle touche en plus des hommes qui ont volontairement dédié leur vie aux autres, ne demande qu'à rester cachée. On se dit qu'on est les plus forts, jusqu'au jour où c'est la souffrance qui devient la plus forte.

Depuis peu, le ministère des Armées a mis en place une expérimentation pour que des chiens et des hommes se réparent. La "grande muette" a exceptionnellement accueilli la caméra du réalisateur Jérôme Sesquin, qui signe là un documentaire très sensible.

Des sautes d'humeur, un cerveau qui tourne en boucle...

Les premiers ont été abandonnés et croupissent à la SPA en attendant une éventuelle adoption. Les deuxièmes sont des militaires que la joie de vivre les a abandonnés. A la suite d'un événement traumatique, ils ont continué leur vie d'avant, avant de devenir autres. Des sautes d'humeur, des nuits blanches, un cerveau qui tourne en boucle...

Grâce aux chiens dont ils vont apprendre à devenir les maîtres, dans un refuge près de Carcassonne, ils vont doucement se remettre eux-aussi à revivre, et à se retrouver.

Documentaire "Des hommes en cage" (Jérôme Sesquin)

Ce documentaire, le réalisateur Jérôme Sesquin a mis plus un an et demi à le tourner, en suivant deux militaires aidés par des maîtres-chiens. Tourné à la manière de la série Strip-tease ou d'une téléréalité, sans commentaire, le film nous emmène au coeur de la reconstruction avec une rare sensibilité.

Des hommes et des cages, de Jérôme Sesquin, diffusé jeudi 11 mai 2023 sur France 3 Occitanie à 23h01, sera disponible sur la plate-forme france.tv jusqu'au 11 juin 2023.