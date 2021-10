"Debout les femmes !", François Ruffin filme la dure réalité des travailleuses précaires

Elles sont aides à domicile ou femmes de ménage et gagnent à peine le Smic malgré des horaires importants. Ces professions appelées métiers du lien ont fait l’objet d’une commission d’information parlementaire. Corapporteur de cette commission, François Ruffin a décidé de réaliser un documentaire sur ce sujet avec son comparse, le réalisateur savoyard Gilles Perret. Il sortira au cinéma le 13 octobre prochain. Présenté en avant-première à Marseille, la salle était pleine.

Un cri d'alarme

Cinq ans après avoir reçu le César du meilleur documentaire pour son film Merci patron !, Francois Ruffin prend à nouveau la défense des invisibles. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de délocalisation d’entreprises. Dans Debout les femmes !, le travail ne manque pas, bien au contraire, mais la reconnaissance est inexistante. "Les femmes de ménage de l’Assemblée nationale se lèvent à 4 heures du matin pour arriver dans les bureau à 6 heures et venir faire 3 heures de ménage payées 10 euros de l’heure, soit 30 euros la journée", s’insurge le député-journaliste.

Des travailleuses exploitées qui exercent pourtant des métiers indispensables que l’on retrouve dans le documentaire de Francois Ruffin et Gilles Perret. Delphine, Sabrina, Assia, Hayat ou encore Sandy prennent la parole, certaines même devant l’hémicycle, invitées par le député de la Somme.

Prise de parole d'une salariée des métiers du lien à l'Assemblée nationale pour la défense d'un meilleur statut (Gilles Perret)

Une étonnante alliance

Ce document revient aussi sur la drôle d’équipe formée par l’Insoumis François Ruffin et le député En marche Bruno Bonnell. Le célèbre chef d’entreprise lyonnais est lui aussi missionné par l’Assemblée nationale pour répondre à cette question : "Comment expliquer que ces métiers, si essentiels pour notre société, soient fortement précarisés et peu reconnus ?". Quand il l’apprend, François Ruffin s’exclame spontanément : "Mais qui m’a mis cette tête de c.. ?".

Contre toute attente, les deux hommes s’entendent à merveille sur ce sujet. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’hémicycle pour que ces femmes qui s’occupent de nos enfants, de nos aînés ou de nos malades soient enfin reconnues.

Des avancées

L’arrivée du Covid-19, les différents confinements ont fait prendre conscience à une grande partie de la population et aux politiques que ces métiers étaient indispensables au bon fonctionnement de notre société. La commission a permis d’obtenir des avancées en matière de statut et de revalorisation salariale. Une hausse de 13 à 15% pour les personnels de services d’aide à la personne ou encore un 13e mois pour les femmes de ménage.