"Daft Punk Unchained" : le documentaire sur le duo électro français à voir ce soir sur Culturebox

Le célèbre duo casqué est mis à l’honneur ce soir, jeudi 25 février, sur Culturebox. A 20h10, Hervé Martin Delpierre, l’auteur et réalisateur du documentaire "Daft Punk Unchained" est l’invité de "Culturebox, l’émission" avant la diffusion de son film à 21h.

Qui sont Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, ces deux Français du groupe Daft Punk qui vient d'annoncer sa séparation ? C’est le mystère que souhaite résoudre Daft Punk Unchained, produit par BBC France et réalisé par Hervé Martin Delpierre. Le réalisateur vient parler de son documentaire ce jeudi soir à 20h, avant sa diffusion sur Culturebox à 21h. L'émission se terminera en musique, avec la diffusion de la version live de la chanson Harder Better Faster Stronger, extrait de l'album Alive 2007.

L'histoire d’un duo perfectionniste

Daft Punk Unchained revient sur les vingt années de carrière du duo français, de leurs premiers pas avec leur groupe du lycée jusqu'à leur consécration à Los Angeles en 2014, où ils reçurent cinq Grammy Awards pour leur album Random Access Memories. A travers plusieurs événements marquants, le documentaire nous emmène à Paris, Los Angeles et à Tokyo.

Au cours de leur carrière, qui s'est achevée le 21 février dernier, les Daft Punk ont pris grand soin de ne rien laisser aux hasards. Derrière leurs casques métalliques se cachent de vrais hommes d’affaire. Dès les premières minutes du film, des images d'archives montrent un jeune Thomas Bangalter armé d'une lucidité et d'une détermination qui n'a jamais quitté le groupe durant toutes ces années : "Il faut garder à l’esprit qu'un artiste qui commence à faire des concessions perd inexorablement le contrôle sur son travail".

Mis en lumière en restant dans l’ombre

Le documentaire d’Hervé Martin Delpierre nous entraîne dans l'univers singulier des deux artistes, sans aucune prise de parole direct de leur part. Des extraits vocaux, des interviews radiophoniques, des archives et des témoignages de leur proches comblent cette absence et aide à mieux cerner ces robots de l’électro.

Tout au long du film, de nombreux artistes témoignent de leurs expériences avec le groupe français : Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Kanye West, Michel Gondry ou encore Paul Williams. Avec une richesse de documents, Daft Punk Unchained questionne la recherche de liberté du duo de musique électro et leur refus de faire tomber le casque à l’heure où vie public et vie privée se confondent sur les réseaux sociaux.

Daft Punk Unchained, documentaire de Hervé Martin Delpierre, 25 février (21h), canal 19 de la TNT et plateforme France.tv.