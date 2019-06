Bob Dylan : découvrez la bande annonce du nouveau documentaire signé Martin Scorsese

Le réalisateur de "Taxi Driver" se penche une nouvelle fois sur son idole Bob Dylan avec ce documentaire très attendu réalisé pour Netflix avec des images d'archives des années 70.

Le documentaire de Martin Scorsese, attendu le 12 juin sur Netflix, portera sur la légendaire tournée Rolling Thunder Revue avec laquelle Bob Dylan sillonna l'Amérique du Nord en compagnie de nombreux invités au mitan des années 70. "Les shows de la Rolling Thunder Revue restent parmi la meilleure musique que Dylan a jamais proposé en formation live", écrivait le critique Clinton Heylin dans sa biographie de Dylan Behind The Shades parue en 1991.



Pour son documentaire Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, le réalisateur de Taxi Driver a repris les images d'archives tournées à l'époque, auxquelles il a ajouté des interviews toutes fraîches de certains participants et surtout de Bob Dylan, qui n'en a pas donné depuis au moins dix ans. En voici la très alléchante bande annonce. On y voit Dylan chanter sur scène Hurricane et Knocking on Heaven's Door.





L'obsession de Martin Sorsese pour Bob Dylan

Le réalisateur américain Martin Scorsese serait-il dingue de Bob Dylan ? Affirmatif. En 1976, il réalisait un documentaire, The Last Walz (La Dernière Valse), sur le concert d'adieu du groupe de rock canadien The Band, qui fut de 1965 à 1974 le backing band de Bob Dylan et que l'on voit parmi d'autres à l'écran. Ce film est considéré par beaucoup comme le meilleur concert jamais filmé.



En 2005, le réalisateur new-yorkais se penchait plus précisément sur son idole Bob Dylan avec le documentaire long de 3h30 No Direction Home, qui relate l'ascension du Zim et mèle interviews, extraits de concerts et images d'archives. En 2019, Martin Scorsese s'apprête donc à sortir un nouveau documentaire sur son héros, cette fois sur la tournée légendaire Rolling Thunder Revue que Bob Dylan mena en Amérique du Nord entre 1975 et 1976 avec pléthore d'invités (Joan Baez, Joni Mitchell, Bette Midler, Allen Ginsberg etc). Un documentaire avec lequel le cinéaste semble toutefois brouiller les frontières entre réalité et fiction.