Avec "Le Stade", le rugby fait son cinéma, en immersion au cœur du Stade toulousain

"Le rugby n'a que des qualités cinématographiques", assure Eric Hannezo, co-réalisateur de Le Stade, un documentaire en noir et blanc, en immersion au coeur du Stade toulousain, champion de France et d'Europe en titre. Ce film, en salles mercredi 13 avril, est une des rares incursions du rugby dans les salles obscures.



Il devait s'agir au départ d'une série documentaire sportive dans l'esprit de celles qui cartonnent actuellement sur les plateformes de streaming, comme Drive to survive de Netflix sur l'univers de la Formule 1. Mais la saison 2020-2021 historique des rugbymen toulousains, auteurs du doublé Coupe d'Europe - championnat, a poussé l'équipe de production à tenter plutôt l'expérience du cinéma.



Plongée dans les vestiaires

"Les choses se sont un peu imposées d'elles-mêmes", raconte Eric Hannezo, co-réalisateur du long-métrage avec Matthieu Vollaire. "Puisqu'ils ont accompli quelque chose d'exceptionnel, nous avons essayé de travailler sur un objectif exceptionnel : aller en salles". "Je suis convaincu que le sport doit et va rencontrer la salle de cinéma", ajoute le dirigeant de la société de production Black Dynamite.



Ce film montre l’aventure humaine des rugbymen du Stade toulousain qui, "malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures (...) se jettent à corps perdu dans l’arène pour décrocher leur cinquième étoile de champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’histoire", résume le synopsis.



Le documentaire, qui suit l'équipe durant sept mois de compétition, de décembre 2020 à juin 2021, fait pénétrer le spectateur dans le sacrosaint vestaire du club, espace habituellement préservé des regards. On y suit notamment "les discours d'avant-match du coach avec cette atmosphère incroyable de concentration, de tension et de communion avec les joueurs et le staff", explique Eric Hannezo qui s'est fait "le plus discret possible pour ne rien rater, et surtout ne rien dénaturer".

L'équipe de rugby du Stade Toulousain dans le documentaire "Le Stade" de Eric Hannezo et Matthieu Vollaire. (ERIC HANNEZO - MATTHIEU VOLLAIRE)

Le rugby, bon sujet de cinéma ?

Sa dimension combative, ses valeurs et sa dramaturgie semblent faire du rugby un bon support pour le septième art. Relativement peu de films lui ont pourtant été consacrés.



Le fameux Invictus de Clint Eastwood sur la victoire de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 1995, érigée en symbole de réconciliation après l'apartheid, la vieille comédie Allez France! (1964) sur des supporters des Bleus en déplacement en Angleterre pour le Tournoi des cinq nations... Dans leur ouvrage Sport et Cinéma, Julien et Gérard Camy (fils et père) en ont recensé une trentaine, rugby à XIII compris (Le Prix d'un homme notamment en 1963).



"Les Etats-Unis, plus gros pourvoyeur de films de sport, ne sont pas un pays de rugby", avance Julien Camy. "Les sports qui ont été les plus filmés sont ceux largement pratiqués aux Etats-Unis, comme le football américain, le baseball ou la boxe". "Commercialement, les films de sport ne marchent pas énormément en France", ajoute-t-il, pointant "une certaine frilosité" et un certain "snobisme" chez les producteurs français vis-à-vis du sport.