Des "Choristes" aux "Bronzés", la région Auvergne-Rhône-Alpes décor chéri du cinéma français

Des monts du Cantal aux vallées alpines, des forêts de l’Allier à la Drôme provençale, la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une diversité géographique qui attire de nombreux réalisateurs. Petit tour d’horizon avec quelques tournages emblématiques ou récents.

Le château de Ravel et les "Choristes"

En 2004 sortait sur les écrans Les Choristes de Christophe Barratier avec Gérard Jugnot, Kad Merad, François Berléand et le jeune Jean-Baptiste Maunier. Un carton qui allait attirer plus de huit millions et demi de spectateurs en à peine dix semaines et mettre en lumière le château de Ravel dans le Puy-de-Dôme. Des travaux d’aménagement réalisés pour le tournage ont même permis de découvrir des fresques oubliées.

Val d'Isère et les Bronzés

Il y a 40 ans exactement, en avril 1979, la troupe du Splendid investissait la station de Val d'Isère pour le tournage du film "Les Bronzés font du ski" réalisé par Patrice Leconte. Un film devenu culte qui a grandement participé à la renommée de la station savoyarde.

Lucien Jean-Baptiste et les Gets

Autre succès cinématographique : La Première Étoile du comédien et réalisateur martiniquais Lucien Jean-Baptiste tourné dans la station des Gets en Haute-Savoie. Ici tout le monde se souvient du tournage en 2009 mais surtout de la suite, La Deuxième Etoile, tournée en mars 2017, sous des températures estivales et qui a nécessité un gros travail des équipes techniques de la station pour recréer une ambiance hivernale.

Un hussard dans la Drôme provençale

En 1994, Jean-Paul Rappeneau tourne Le Hussard sur le Toit, plus gros budget du cinéma français à l’époque. Si la majeure partie des scènes sont réalisées en PACA, le réalisateur pose ses caméras en Isère pour la scène finale, et dans une oliveraie de Buis-les-Baronnies en Drôme provençale. Une scène d’une vingtaine de secondes à l’écran qui a mobilisé tout de même 300 figurants locaux. Beaucoup d'entre eux n’ont rien oublié de leur expérience cinématographique.

Cézanne à Moulins

En 2014, Danielle Thompson pose ses caméras dans l’Allier pour le tournage de Cézanne et moi, l’histoire de l'amitié et de la rivalité entre Paul Cézanne (Guillaume Gallienne) et Émile Zola (Guillaume Canet). La réalisatrice choisit notamment le centre historique de Moulins pour replonger le spectateur au cœur du Paris du 19e siècle avant les grands travaux du baron Haussmann.

Un zèbre en Oisans

Un zèbre, un lémurien, un lama, de quoi surprendre les onze habitants de Villard-Reymond ou s’est installée l’équipe du film Debout sur la Montagne avec Izia Higelin, William Lebghil, Jérémie Elkaïm et Bastien Bouillon. Techniciens et acteurs ont investi ce village de l’Oisans, commune la plus haute d’Isère perchée à 1600 mètres d’altitude. Un lieu qui s’est imposé comme une évidence pour le réalisateur Sébastien Betbeder.