Découvrez les coulisses de "Terminator Dark Fate" avant sa sortie en octobre

En plus d'extraits du film, la vidéo présente quelques images making of.

"D'un côté Linda Hamilton, de l'autre Arnold Schwarzenegger. Je me suis dit : "Bordel, je fais un Terminator"." Tim Miller, réalisateur de Terminator : Dark Fate, semble ne pas en revenir lui-même dans une vidéo de promotion présentée au Comic-Con la semaine dernière. Et pourtant. Le sixième volet de la saga créée par James Cameron va bien sortir le 23 octobre, avec l'inévitable Arnold Schwarzenegger et le retour inespéré de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor.

Présenté comme la suite directe des deux premiers volets, tous deux réalisés par Cameron, Dark Fate élimine totalement les trois films précédents de la chronologie canon de l'univers Terminator. Pour le plaisir apparent du personnel embarqué. Linda Hamilton vante, dans la vidéo, l'action "dix fois plus intense" dans ce film. Plus intense que quoi ? On ne le saura pas, mais on soupçonne une pique aux trois films précédents, qu'elle qualifiait il y a quelques mois de "très oubliables".

Une poursuite effrénée

De son côté, James Cameron - reconverti producteur - assure sa part de promotion, mettant en avant le fait que l'on "retrouve le même ton" que dans les deux premiers Terminator "avec l'adrénaline et la terreur." "C'est une poursuite effrénée, alors faites gaffe", avertit-il. Tous s'accordent sur un même point : l'action ne s'arrête pas de tout le film. Arnold Schwarzenegger a lui aussi un temps de parole d'une seconde, le temps de dire : "Travailler dur et s'amuser, tout est là."

En plus de quelques extraits du film, déjà montrés dans la bande-annonce, le spectateur pourra découvrir quelques images du plateau, des acteurs au travail et de larges fonds verts. Une très courte vidéo, qui avance à un rythme effréné. Annonciateur du film à venir ?