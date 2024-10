Daniel Day-Lewis sort de sa retraite annoncée il y a sept ans pour jouer dans le film de son fils Ronan

"Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur", avait déclaré sa porte-parole Leslee Dart en 2017. Le comédien irlando-britannique alors âgé de 60 ans se disait "immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public". Sept ans plus tard, l'acteur a repris le chemin des plateaux pour tourner dans le premier film de son fils Ronan Day-Lewis, artiste peintre de 26 ans, a révélé la maison de production indépendante américaine Focus Features, mardi 1er octobre.

Comédien aussi rare qu'exigeant, limitant ses apparitions à l'écran pour mieux s'immerger dans ses personnages, Daniel Day-Lewis a été le premier à remporter trois Oscars de meilleur acteur dans un rôle principal (My Left Foot en 1990, There Will Be Blood en 2008 et Lincoln en 2012).

"Anemone", un film qui explore les liens familiaux

Fils du célèbre poète britannique Cecil Day-Lewis, l'acteur né à Londres en avril 1957 avait déjà pris le temps d'une pause avec le cinéma après Le Boxeur en 1997, et devenait apprenti cordonnier en Italie, renouant avec son amour de jeunesse pour l'artisanat. Leonardo DiCaprio réussit cependant à le ramener devant la caméra pour Gangs of New York de Martin Scorsese (2002), où il incarne le terrifiant Bill le Boucher.

Sept ans après son rôle de couturier évoluant dans la haute société londonienne des années 1950 dans Phantom Thread, Daniel Day-Lewis tourne donc dans Anemone, dont on n'a pas encore de date de sortie en France. Le père et le fils Day-Lewis ont co-écrit le scénario qui explore les liens familiaux, en particulier les relations liant pères, fils et frères. Selon le Hollywood Reporter, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley et Safia Oakley-Green complètent le cast.