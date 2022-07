Cinéma : le comédien américain James Caan, connu pour ses rôles dans "Le Parrain" et "Misery", est mort à l'âge de 82 ans

Le comédien américain James Caan, particulièrement connu pour son rôle dans Le Parrain de Francis Ford Coppola, est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille sur le compte Twitter officiel de l'acteur, jeudi 7 juillet.

"C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy le soir du 6 juillet", ont déclaré les proches de James Caan sur Twitter. "La famille apprécie l'effusion d'amour et de sincères condoléances, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile."

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet