L'actrice américaine Raquel Welch est morte à l'âge de 82 ans

Raquel Welch "est décédée paisiblement tôt ce matin après une brève maladie", a expliqué mercredi le manager de l'actrice.

Elle était apparue dans plus d'une trentaine de films, dont Le Voyage Fantastique et Les Trois Mousquetaires. La comédienne américaine Raquel Welch, star des années 1960 et 1970 dont Hollywood se souvient largement pour son rôle de naïade des cavernes dans Un million d'années avant Jésus-Christ, est morte mercredi 15 février à l'âge de 82 ans, a annoncé son manager. Raquel Welch "est décédée paisiblement tôt ce matin après une brève maladie", a-t-il expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP, sans donner plus de détails.

La carrière de la comédienne avait été lancée dans les années 1960 par Patrick Curtis, un agent publicitaire. Après une vingtaine de rôles de figuration, l'actrice avait été repérée par la 20th Century Fox pour Le voyage fantastique de Richard Fleicher. Ce film de science-fiction la fera décoller. L'actrice avait ensuite été nommée plus belle femme du monde pour son rôle dans Un million d'années avant Jésus-Christ, sorti en 1966. "J'avais vraiment le sentiment que les gens se moquaient totalement de moi, ils ne s'intéressaient qu'à l'autre femme : celle à califourchon, en bikini de peau de lapin, avec cette impossible taille de guêpe ! Ils étaient tous amoureux de cette espèce de superwoman venue tout droit d'Amazonie", avait-elle déclaré par la suite.

Dans les années 1970, Raquel Welch avait enchaîné les films mais restait cantonnée à son statut de beauté dans tous les genres cinématographiques. Elle obtient toutefois un Golden Globe pour Les trois mousquetaires en 1973.