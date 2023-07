Cinéma en plein air : 17 propositions pour goûter à ce doux plaisir à Paris et en Île-de-France cet été

Des classiques, des comédies, des dessins animés : des dizaines de films sont projetés en plein air durant tout l'été à Paris et en Ile-de-France, et quasiment toujours gratuitement. L'occasion de veiller plus tard en famille ou entre amis dans la tiédeur de la nuit.

Quoi de plus délicieux les soirs d’été que de regarder un film en plein air sur grand écran, à la fraîche, à ciel ouvert sous les étoiles, à demi-allongé sur un transat, caressé par une douce brise et entouré de proches et de spectateurs comme au cinéma ? Les enfants adorent !



Le cinéma en plein air est tendance et les séances pullulent partout en France à la saison estivale : cherchez autour de votre lieu de villégiature, vous risquez fort d'en trouver. D'abord parce que c’est une solution assez simple à mettre en œuvre : un écran, qui peut être monté rapidement par deux personnes, suffit à contenter 500 spectateurs. L'an dernier, le Centre national du cinéma (CNC), dont l'autorisation est requise pour une projection en extérieur, en a autorisé 4 344. Très souvent gratuites, ces séances permettent à des familles qui fréquentent peu les salles obscures de découvrir le plaisir du grand écran, et il participe de ce fait à une forme de cohésion sociale.

Voici quelques idées de projections en plein-air pour cet été 2023 repérées à Paris et dans toute l’Ile-de-France. Notez bien sûr qu’en cas d’intempéries, les séances n’ont pas lieu.





Ciné sous les étoiles en Seine-Saint-Denis jusqu’au 1er septembre 2023

En Seine-Saint-Denis cet été, il est possible de voir plusieurs films par semaine en plein air. Les projections gratuites de 38 films populaires ou plus pointus sont réparties dans neuf villes du département (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-Le-Sec, Pantin et Romainville). Au programme notamment Le Grand Bain à Montreuil mercredi 2 août, Buzz L’Eclair samedi 12 août à Bobigny, Astérix : Mission Cléopâtre le 25 août à Pantin.



Hors les murs Cinés d’été en Val-d’Oise jusqu’au 1er septembre

Chaque été depuis 2020, l'association Écrans VO organise des projections en plein air gratuites dans le cadre de la manifestation Hors-les-murs : Cinés d’été - 26 cinémas du Val-d’Oise. L’objectif : attirer les familles et les écoliers afin de tisser "un lien fort" avec le cinéma. Dans le riche programme de cette année, on pourra voir notamment : Le Chêne à Beaumont-sur-Oise samedi 22 juillet, La passion Van Gogh au château d’Auvers mardi 22 août, Le peuple Loup au château d’Ecouen vendredi 25 août ou Hunger Games au château d’Ecouen samedi 26 août.

Cinémas en plein air du Val-de-Marne jusqu’au 1er septembre

Une foule de villes du département, de Créteil à Choisy ou Fontenay, proposent des séances gratuites de cinéma en plein air tout l’été à la tombée de la nuit. Au programme notamment Invictus de Clint Eastwood samedi 29 juillet à Champigny, Black Panther de Ryan Coogler vendredi 11 août à Créteil, Retour vers le futur samedi 26 août à Joinville ou En corps de Cédric Klapisch vendredi 1er septembre à Arcueil.

Ciné plein air de Melun Val-de-Seine (Seine-et-Marne) jusqu'au 2 septembre

Depuis la mi-juin, les projections ont lieu dans les parcs et jardins de 13 communes de l'agglomération. Cette année, sur le thème des héros, on pourra voir notamment Proxima à Melun jeudi 24 août, Top Gun Maverick à Boissise-le-Roi samedi 26 août, Les Minions à Livry-sur-Seine dimanche 27 août et Kung Fu Panda à Vaux-le-Pénil jeudi 30 août. Certaines communes proposent de la restauration rapide et des rafraîchissements.

Courts sous les étoiles à La Ferme du Buisson (Seine-et-Marne) jusqu’au 22 juillet

Le cinéma de ce centre d’art contemporain a concocté cette année une programmation gratuite de courts métrages projetés en extérieur, sous les marronniers, à savourer allongés dans des transats. Des rafraîchissements sont offerts de 21h à 22h30 et des tables de pique-nique sont disponibles à proximité ainsi que des jeux à emprunter, du ping-pong au badminton.



Cinéma sur le toit du Moulin Rouge (Paris 18e) du 12 juillet au 30 août

Cinquième édition en partenariat avec le magazine SoFilm pour ce festival gratuit qui se déroule sur le toit du Bar à Bulles de la Machine du Moulin Rouge (4 Cité Veron 75018). Une sélection de long-métrages pointus qui ont trait à la musique et à la danse, avec notamment Ema de Pablo Larrain (mercredi 12 juillet), Fabulous de Audrey Jean-Baptiste (19 juillet), Rage de Newton Aduaka (2 août), Bring Down the Walls de Phil Collins (9 août) ou Ghost Song de Nicolas Peduzzi (30 août). Attention : inscriptions obligatoires le jeudi précédant la séance.

Les films du Studio Ghibli au Musée du Quai Branly (Paris 7e) du 13 juillet au 20 août

Les amateurs des merveilleux films d’animation de Hayao Miyazaki et de sa poésie écolo avant l’heure seront ravis d’apprendre que cette institution des quais de Seine (Paris 7 e) lui dédie cette année la programmation de son cinéma en plein air gratuit. Ainsi, tous les jeudis à 19h30 et tous les samedis et dimanches à 16h30 jusqu’au 20 août, dans l’écrin du théâtre de verdure du musée, on pourra voir ou revoir notamment Le Voyage de Chihiro (samedi 15 juillet), Le Château dans le ciel (samedi 29 juillet), Mon voisin Totoro (samedi 5 août) ou Ponyo sur la falaise (samedi 19 août), mais aussi d’autres merveilles du Studio Ghibli telles que Arietty le petit monde des chapardeurs (samedi 22 juillet), Conte de la Princesse Kaguya (Jeudi 3 août) ou Le tombeau des lucioles (Jeudi 10 août).



Le cinéma en plein air de La Villette (Paris 19e) du 19 juillet au 20 août

Les cinéphiles parisiens connaissent bien désormais cet incontournable de l’été, sa bonne ambiance sur la vaste pelouse du parc de La Villette et ses excellents films projetés gratuitement sur un écran géant. Cette année, sur le thème "esprit d’équipe", on pourra voir notamment Parasite (20 juillet), En Corps (21 juillet), Certains l’aiment chaud (23 juillet), Les Misérables de Ladj Ly (29 juillet), Drunk (2 août), La Petite bande de Pierre Salvadori (9 août), Le Mans 66 (11 août) et Top Gun (12 août).



Cinéma en plein air à la Monnaie de Paris (Paris 6e) les 20 et 21 juillet

La cour d’honneur de la Monnaie de Paris accueille un écran géant durant deux soirs cet été. Pour prolonger le thème de son exposition du moment consacrée à l’Argent dans l’art, les deux films projetés vers 22h (au tarif de 5 euros) auront trait à l’argent : Slumdog Millionnaire de Danny Boyle jeudi 20 juillet puis La Folie des grandeurs de Gérard Oury avec Louis de Funès le lendemain. Réservation à l'avance fortement conseillée (ça part vite).



Le Rooftop de l’Hotel Paradiso (Paris 12e) le dimanche soir jusqu’au 17 septembre

La version chic (et payante) du cinéma en plein air se passe sur le jardin suspendu de cet hôtel dédié au cinéma tenu par Mk2, avec une belle salve de films proposée chaque dimanche soir à 21h30. Sur réservation (par ici) et moyennant 18 euros, les pieds dans l’herbe, un cocktail (compris dans le prix) à la main, on pourra savourer notamment Les évadés de l’Espace de Kinji Fukasaku (23 juillet), The Heroic trio de Johnny To (20 août), Bliss de Joe Begos (27 août) et Quatre mouches de velours gris de Dario Argento (3 septembre).

Le Ciné Plein Air à Montrouge (Hauts-de-Seine) du 20 juillet au 24 août

Tous les jeudis de l’été c’est ciné gratuit à Montrouge dans différents lieux de la ville. Six films sont au programme, et notamment Karaté Kid jeudi 20 juillet (place Emile Cresp), Rasta Rockett jeudi 27 juillet (parc Jean-Loup Metton) et Grease jeudi 17 août (Square Jean Moulin).

Le Cineclub Paradiso à la Seine Musicale (Boulogne- Billancourt) du 21 au 23 juillet

Quatrième édition pour cet évènement de Mk2, en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, qui installe son Cinéclub Paradiso de 700 places assises sur le parvis de La Seine Musicale. Au programme, trois soirées de cinéma et de musique, avec projections à 20h précédées d’un concert. Cette année, les comédies musicales sont à l'honneur avec Chantons sous la pluie de Stanley Donen, Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy et Lalaland de Damien Chazelle. Gratuit mais accessible sur réservation uniquement.



Les créneaux de la nuit au Château de Blandy (Seine-et-Marne) tous les mercredis soirs du 9 au 23 août

Trois films, choisis par le public, sont projetés gratuitement à la tombée de la nuit (projections à 22h30, ouverture des portes à 21h) sur les remparts de ce château fort hors du temps de la campagne briarde. La magie est de la partie cette année avec Harry Potter à l’école des sorciers (le 9 août), Insaisissables, sur un groupe de brillants illusionnistes qui sont aussi des braqueurs de génie (le 16 août) et enfin Shrek 2 (le 23 août). Attention, il faut apporter sa couverture ou son pliant.



Chamarande Paradiso au domaine de Chamarande (Essonne) du 29 juillet au 19 août

Dans le cadre bucolique enchanteur du parc du Château de Chamarande, quatre projections gratuites ont lieu chaque samedi à partir du 29 juillet autour de 21h30. Au programme : Kung Fu Panda le 29 juillet, En corps de Cédric Klapisch le 5 août, Encanto la famille Madrigal le 12 août et Adieu les cons d’Albert Dupontel le 19 août.



Les Yvelines font leur cinéma du 18 août au 9 septembre

Pour sa 12e édition, ce festival propose des projections gratuites en plein-air à la tombée de la nuit dans 68 communes du département. Une programmation pensée pour les familles, avec des dessins animés, des comédies, des films d’aventure ou de science-fiction et des films cultes. Au menu notamment Tous en scène 2 à Mantes-La-Ville le vendredi 18 août, Top Gun 2 Maverick au Chesnay-Roquencourt lundi 21 août, Le Sens de la Fête à Gargenville le samedi 26 août, Les Animaux Fantastiques à Morainvilliers lundi 28 août, Bohemian Rhapsody à Chevreuse le vendredi 1er septembre ou Antoinette dans les Cévennes à Juziers mardi 5 septembre.

Une toile sous les étoiles au château de Vincennes (Val-de-Marne) du 24 au 26 août

Dans le cadre majestueux de la cour d’honneur du château, avec mise en lumière du donjon et de la Sainte-Chapelle, trois soirées gratuites de cinéma en plein-air sous les étoiles sont proposées cet été. Les projections ne débutent qu’à la tombée de la nuit mais les portes ouvrent dès 19h30 et il est recommandé d’arriver tôt pour s’assurer un transat ou une chaise, les foodtrucks permettant de patienter en grignotant. Au menu : La Princese de Montpensier de Bertrand Tavernier jeudi 24, Forrest Gump de Robert Zemeckis vendredi 25 et 9 mois ferme d’Albert Dupontel samedi 26 août.

Le Silhouette Festival au parc de la Butte-du-Chapeau-rouge (Paris 19e) du 25 août au 2 septembre

22e édition déjà pour ce festival de cinéma en plein air de neuf jours consacré au format court ou moyen dans tous les genres. La programmation, concoctée par des passionnés et professionnels du cinéma, se veut internationale et éclectique. Installé sur les pelouses de ce parc du 19e arrondissement, le festivalier découvre une sélection de premier choix d’oeuvres qui concourent pour les prix du public. L’entrée est gratuite et un stand restauration et une buvette à prix doux sont prévus. Programmation à venir.

