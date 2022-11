L'acteur Sofiane Bennacer, mis en examen pour viols, retiré de la liste des révélations aux César

L'acteur Sofiane Bennacer, mis en examen pour viols, a été retiré de la liste des révélations aux César 2023, selon les informations de France Inter mercredi 23 novembre. L'Académie des arts et techniques du cinéma a considéré que maintenir l'acteur sur la liste des prétendants au prix de la "révélation", n'était pas compatible avec sa mise en examen il y a un mois.

L'acteur, âgé de 25 ans, a été mis en examen en octobre à Mulhouse (Haut-Rhin). Il est soupçonné de viols sur deux anciennes compagnes et de violences sur une troisième, a annoncé mardi la procureure de la République, Edwige Roux-Morizot. Révélation du dernier film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, sorti en novembre, l'acteur "conteste tout", a précisé la magistrate à l'AFP.

"Le Bureau de l'Académie des César, en accord avec le Comité Révélations, a décidé que les informations publiées par la presse depuis le 22 novembre concernant la mise en examen de l’acteur Sofiane Bennacer et le contrôle judiciaire qui lui est imposé, commandaient, sans préjudice de la présomption d’innocence et par respect pour les victimes présumées, de le retirer de la liste des 32 révélations, proposée à titre indicatif le 16 novembre pour les César 2023 ", indique le bureau dans un communiqué transmis mercredi soir à France Inter. La liste des 31 nommés - et non plus 32 - a été à nouveau diffusée sur les réseaux sociaux.