Culture : une rencontre avec Benjamin Lavernhe et les chansons romantiques de Buzzy Lee

Épidémie oblige, la Comédie-Française, fondée au temps de Louis XIV, vit une révolution. Pour remplacer les représentations, des lectures de classiques sont diffusées sur une web TV. "On a quand même du travail, on est assez privilégiés. On est mobilisés, même si on espère que ça sera juste une parenthèse", décrit le comédien Benjamin Lavernhe, membre depuis dix ans et désormais sociétaire de l’institution.

Nommé pour la troisième fois aux Césars

L’acteur reçoit les caméras de France 2 dans un lieu très symbolique, le foyer des artistes, "beaucoup trop vide" en ce moment, selon lui. Benjamin Lavernhe est nommé pour la troisième fois aux Césars, pour son rôle dans le film Antoinette dans les Cévennes. "C’est toujours une surprise, j’étais un peu scié. C’est bien de ne pas s’y habituer, je pense", confie-t-il. Son destin aurait pu être différent : Benjamin Lavernhe a d’abord fait des études de journalisme, mais était déjà attiré par les lumières.

Benjamin Lavernhe jouera, avec toute la troupe de la Comédie-Française, dans une pièce de Marivaux, Les Acteurs de bonne foi, diffusée sur le site de Comédie-Française, samedi 27 février à 20h30.

Le journaliste Alexandre Le Quéré évoque également sur le plateau du 13 Heures une chanteuse qui devrait faire parler d’elle. Buzzy Lee, de son vrai nom Sasha Spielberg, est la la fille du fameux réalisateur américain et sort son premier album Spoiled Love, composé de chansons romantiques.

