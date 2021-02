César 2021 : découvrez la liste des nommés, dominée par "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait", "Eté 85" et "Adieu les cons"

L'Académie des César a dévoilé la liste des nommés (PDF), mercredi 10 février. Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, d'Emmanuel Mouret, Adieu les cons d'Albert Dupontel, et Eté 85 de François Ozon sont les films qui récoltent le plus de nominations. Pour le César du meilleur film sont nommés Adieu les Cons, Adolescentes de Sébastien Lifshitz, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait et Eté 85.

Pour le César de la meilleure actrice sont nommées Laure Calamy pour son rôle dans Antoinette dans les Cévennes, Martine Chevallier dans Deux, Virginie Efira dans Adieu les Cons, Camélia Jordana dans Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et Barbara Sukowa dans Deux. Pour le César du meilleur acteur sont nommés Sami Bouajila pour son rôle dans Un fils, Jonathan Cohen dans Enorme, Albert Dupontel dans Adieu les Cons, Niels Schneider dans Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et Lambert Wilson pour De Gaulle.