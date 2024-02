Cinéma : Christopher Nolan, le magicien d'Hollywood

C. Guttin, A. Filippi, T. Donzel, C. Guimier, K. Sullivan Den Bergh

Avec 11 films en plus de vingt ans de carrière, le réalisateur anglo-américain Christopher Nolan s'est imposé à la fois comme un artiste populaire et comme un maître de la réalisation. Portrait d’un magicien du cinéma qui reçoit, vendredi 23 février, un César d'honneur. - (France 2)

Plus de vingt ans de carrière, 11 films à son actif et un succès jamais démenti. Christopher Nolan révolutionne le cinéma avec son audace. Ses blockbusters osent pour la première fois le mélange détonant entre films d'action et physique quantique. D'Inception à Interstellar, en passant par Oppenheimer, Christopher Nolan veut divertir tout en faisant réfléchir. Et la recette fonctionne avec des spectateurs toujours plus nombreux.



Un réalisateur qui voit grand

Ses films, souvent cérébraux, jouent avec les problèmes mathématiques et physiques, tout en gardant le rythme d'un James Bond. Car Christopher Nolan voit grand, avec des reconstitutions historiques géantes, comme avec Dunkerque, un long-métrage sur le Débarquement. Avec plus de cinq milliards de dollars de recettes mondiales pour ses films, l'Anglo-Américain réussit à s'imposer à la fois comme un artiste populaire et comme un maître de la réalisation. Dans la soirée du vendredi 23 février, Christopher Nolan recevra un César d'honneur.