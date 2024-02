Bafta 2024 : "Oppenheimer" sacré meilleur film, "Anatomie d'une chute" reçoit le prix du meilleur scénario original

Une nouvelle récompense pour la réalisatrice Justine Triet. Alors que le gratin du grand écran s'est réuni dimanche 18 février pour les récompenses britanniques du cinéma, les Bafta, la cinéaste française a remporté le prix du meilleur scénario original pour Anatomie d'une chute, à moins d'un mois des Oscars. Mais c'est finalement le grand favori de la cérémonie, Oppenheimer, le biopic de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique, qui a raflé le plus de prix, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur, qui sont les plus prestigieux.

Ce portrait du génie scientifique torturé par sa création l'a emporté dans la catégorie la plus prestigieuse, celle du meilleur film, devant Anatomie d'une chute, Winter Break d'Alexander Payne, Killers of the Flower Moon de Martin Scorcese et Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos.

Christopher Nolan sacré meilleur réalisateur

Grand favori des récompenses britanniques du cinéma, le cinéaste d'origine britannique l'a emporté face à Jonathan Glazer (La zone d'intérêt), Justine Triet (Anatomie d'une chute), Alexander Payne (Winter Break) Bradley Cooper (Maestro) et Andrew Haigh (Sans jamais nous connaître).

Cillian Murphy remporte le prix du meilleur acteur

En outre, l'Irlandais Cillian Murphy a remporté le Bafta du meilleur acteur pour son interprétation du père de la bombe atomique dans le biopic, qui accumule ainsi sa sixième récompense de la cérémonie. Ce rôle de physicien de génie hanté par les conséquences de sa création lui a permis de l'emporter aux récompenses britanniques du cinéma face à Bradley Cooper (Maestro), Paul Giamatti (Winter Break), Colman Domingo (Bayard Rustin), Teo Yoo (Past lives) et Barry Keoghan (Saltburn).

Emma Stone sacrée meilleure actrice

La comédienne américaine Emma Stone a remporté dimanche le Bafta de la meilleure actrice dans "Poor things", la comédie noire et loufoque de Yorgos Lanthimos où elle incarne Bella Baxter, une jeune femme ramenée à la vie avec l'esprit d'un enfant par un savant fou. Son interprétation pleine de folie de ce "Frankenstein" au féminin lui a permis de l'emporter face à Carey Mulligan (Maestro), Margot Robbie (Barbie), Sandra Hüller (Anatomie d'une chute), Fantasia Barrino (La Couleur pourpre) et Vivian Oparah (Rye Lane).