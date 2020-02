DIRECT. Suivez et commentez la 45e cérémonie des César qui s'ouvre sur fond de polémiques

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CESAR

: "Bienvenue à la dernière... euh 45e cérémonie des César" : Florence Foresti multiplie avec humour les allusions aux polémiques qui entourent les César cette année.

: "Que le ménage continue, mais beaucoup plus drastiquement !"



La 45e cérémonie des César se tient sur fond de promesse de réforme sur la parité et de protestations contre les nominations de J'accuse. Franceinfo culture a rencontré Gérard Lanvin, Isabelle Carré, Lambert Wilson, Marjane Satrapi pour savoir ce qu'ils pensent. Lambert Wilson, lui, a une solution radicale : "j’aimerais que les César partent avec l’eau du bain", suggère l'acteur qui joue dans De Gaulle.



: Gestion opaque, polémique Polanski… Alors que la cérémonie commence, on vous (ré)explique pourquoi les César sont en pleine crise.

: C'est parti pour la 45e édition des César ! Après le générique du début, un film est projeté avec Florence Foresti, l'humoriste qui va présenter la cérémonie. Elle est face à l'acteur Tchéky Karyo.

Le nombre de cas en France de Covid-19 s'élève désormais à 57, soit "19 de plus qu'hier" à la même heure, a annoncé le ministre de la Santé. "Une nouvelle étape de l'épidémie est franchie, nous passons au stade 2, le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", a affirmé Olivier Véran, qui recommande "d'éviter les poignées de mains".



Un Conseil de Défense suivi d'un Conseil des ministres "exceptionnels" sur le coronavirus seront organisés demain et un débat est prévu mercredi au Sénat précédé d'une déclaration du gouvernement.





La station de métro et de RER Gare de Lyon, à Paris, a été en partie évacuée, après des échauffourées et des incendies allumés en marge d'un concert de la star congolaise Fally Ipupa.



Des incidents ont brièvement opposé manifestants et forces de l'ordre devant la salle Pleyel où aura lieu en soirée la cérémonie des César. Quelques centaines de manifestants, des femmes pour la plupart, sont rassemblées pour dénoncer Roman Polanski et les nominations de J'accuse.