Après les critiques de 200 personnalités contre son fonctionnement, l'Académie des César demande une médiation au CNC

Après la publication, lundi soir, d'une tribune réclamant une refonte des modes de gouvernance de l'Académie des César, celle-ci réagit et demande une médiation.

Le conseil d'administration de l'Académie des César va demander une médiation au Centre national du cinéma (CNC) pour mettre en place "une profonde réforme" de ses statuts et de sa gouvernance, après les violentes critiques sur son fonctionnement exprimés dans une tribune, a-t-il annoncé mardi 11 février dans un communiqué.

"L'Association pour la Promotion du cinéma rappelle qu'elle a pris acte des critiques, questionnements et remarques quant à la gouvernance de l'Académie des arts et techniques du cinéma. Le conseil d'administration va saisir aujourd'hui le président du Centre national du cinéma afin de nommer un médiateur en charge d'une profonde réforme des statuts et de la gouvernance de l'Académie", indique le communiqué. "Nous appelons à présent à un apaisement, afin que ne soit pas mis en danger le bon déroulement de la 45e cérémonie des César", ajoute-t-il.

200 personnalités du cinéma réclament une réforme

Dans une tribune publiée lundi soir sur le site du Monde, 200 personnalités du cinéma français dont Omar Sy, Bertrand Tavernier, Céline Sciamma ou Agnès Jaoui ont réclamé une "réforme en profondeur" de l'Académie des César. Ils se plaignent que ses membres n'aient "aucune voix au chapitre, ni dans les fonctionnements de l'académie et de l'association (qui la régit, ndlr), ni dans le déroulé de la cérémonie".

Ils dénoncent des "dysfonctionnements", une "opacité des comptes" génératrice de fantasmes, et des statuts qui "n'ont pas évolué depuis très longtemps" et reposent encore et toujours sur "la cooptation", et jugent insuffisants les changements promis par son président Alain Terzian.

Dans un entretien au Journal du dimanche le 9 février, Alain Terzian avait annoncé des mesures en vue d'instaurer la parité au sein de l'Académie, dont seulement 35% des membres sont des femmes, promettant de conduire une "révolution culturelle". Des mesures que l'Académie a confirmé vouloir engager, dans un communiqué publié lundi soir, en commençant par son conseil d'administration qui doit devenir paritaire d'ici à la fin de l'année.