Cate Blanchett impressionne la Mostra avec un rôle de cheffe d'orchestre ivre de pouvoir dans "Tàr"

Le pouvoir et ses abus, la gloire et la chute: Cate Blanchett a impressionné jeudi la Mostra avec un rôle glaçant de cheffe d'orchestre star conduite à sa perte dans Tàr, film du réalisateur et scénariste américain Todd Field. Candidat au Lion d'Or, ce long-métrage est attendu sur les écrans français en février 2023.



Dans ce drame psychologique, l'actrice australienne incarne Lydia Tàr, musicienne renommée installée à Berlin. Elle est l'une des rares femmes à diriger, d'une main de fer, l'un des plus prestigieux orchestres au monde. Adulée des mélomanes du monde entier, la musicienne enchaîne concerts et conférences entre deux avions.



Mais Lydia Tàr "se trouve au pinacle, sur le monde Olympe", et ne peut donc "que descendre", a expliqué Cate Blanchett devant la presse à Venise. Car "elle est complètement hantée, par quelqu'un, par quelque chose de son passé et par elle-même", a poursuivi l'actrice, qui a remporté il y a quinze ans sur le Lido le Prix d'interprétation pour I'm Not There.





Questionnements contemporains

Le réalisateur Todd Field (In The Bedroom, Little Children) a indiqué avoir écrit ce film pour Cate Blanchett et elle seule. "Si elle avait refusé le rôle, le film n'aurait jamais vu le jour", selon lui.



Ce drame évoque les questionnements contemporains sur l'identité, la "cancel culture" ou la dénonciation du harcèlement. Il suit la chute brutale de cette femme qui naviguait jusque-là avec brio dans les coulisses du pouvoir, quitte à broyer, sans même sembler s'en apercevoir, ses collaboratrices. Si Tàr se passe dans un milieu quasiment exclusivement féminin, "ce n'est pas un film sur des femmes, mais sur des humains", a tenu à préciser Cate Blanchett.

La Française Noémie Merlant joue sa partition