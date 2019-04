Cannes 2019 : 13 réalisatrices sélectionnées, vive les femmes !

Le directeur délégué du Festival de Cannes Thierry Frémaux s’est réjoui jeudi 18 avril lors de l’annonce de la sélection officielle de la 72e édition (du 14 au 25 mai) que "le cinéma ouvre de plus en plus grand ses portes aux réalisatrices". En réalité, ce festival 2019 s’annonce en nombre, égal à celui de 2011, avec 13 femmes, toutes catégories confondues, dont quatre en compétition, sept dans la section Un certain regard et deux en Séances spéciales.

La réalisatrice italienne Alice Rohrwacher pose avec le Grand Prix en main au festival de Cannes, le 24 mai 2014. (LOIC VENANCE / AFP)

Jacky Bornet Rédaction Culture France Télévisions