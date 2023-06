"C'est sans doute mon dernier film" : le réalisateur Claude Lelouch a posé ses caméras dans l'Hérault pour le tournage de son 51e long métrage

À presque 86 ans, ce monstre sacré du cinéma français confie s'amuser toujours autant. Il tourne en ce moment à Béziers quelques séquences de son prochain long métrage intitulé "Finalement ou la folie des sentiments"

Une équipe de cinéma qui débarque dans un lieu pour tourner un film, c'est toujours un événement. Et lorsque le réalisateur n'est autre que Claude Lelouch, les fans sont forcément au rendez-vous.

Pour son 51e long métrage, le cinéaste s'offre un tour de France qui passe par Béziers. Une grande première, le réalisateur n'avait jamais tourné dans le département de l'Hérault.

Mon dernier film avec un casting de rêve

À 85 ans, l'auteur de l'emblématique Un homme et une femme (Palme d'or à Cannes en 1966, doublement Oscarisé en 1967) de L'aventure c'est l'aventure (1972), d'Itinéraire d'un enfant gâté" (1988) ou plus récemment de La vertu des impondérables se dit qu'il est peut-être temps d'arrêter. "C'est forcément l'un des derniers films que je vais faire, à l'âge que j'ai, il ne m'en reste pas beaucoup à faire, donc celui-là, je l'ai appelé 'Finalement'. De plus, c’est une phrase que tout le monde utilise. En fait, il va s'appeler 'Finalement ou la folie des sentiments', il y a un sous-titre. C'est un film aussi très musical avec un casting de rêve. Donc je suis très très heureux et je m'amuse beaucoup", confesse Claude Lelouch.

Béziers, Avignon, les 24h du Mans ou encore le Mont Saint-Michel, le 51ème Lelouch embarquera les spectateurs dans un véritable tour de France. Et comme toujours, le réalisateur s'est entouré d'une bande de copains. Le casting de ce nouveau film choral compte Kad Merad pour le rôle-titre, Elsa Zylberstein, Sandrine Bonnaire, Michel Boujenah ou encore Christophe Lambert.

Comme pour les autres films de Lelouch, la musique sera encore un personnage important dans Finalement. Il a demandé au trompettiste Ibrahim Maalouf de composer la bande originale et à son ami Didier Barbelivien d'écrire quatre chansons.

Adaptation

Sur les remparts de Béziers ce jour-là, la température a monté d'un cran. Mais il en faut beaucoup plus pour arrêter le réalisateur aux cinquante films. Il joue les scènes, dirige ses comédiens, participe à chaque prise de vue et a une méthode très personnelle pour éviter le coup de chaud. "Je m'adapte au chaud, au froid ! En 60 ans, j'ai tourné dans toutes les conditions. Quand il fait chaud, je m'adapte au chaud et quand il fait froid, je m'adapte au froid. Je mets toujours des glaçons dans la casquette, comme ça, cela rafraîchit le cerveau", confie Claude Lelouch.

Son secret de longévité serait donc sa capacité à s'adapter. Preuve en est sur le tournage où les dernières techniques de prises de vues servent à la réalisation. Pour ce nouveau film, il tourne avec des caméras mais aussi des drones qui permettent de capter des images aériennes.

"Claude Lelouch aime beaucoup déformer l'espace et donner à voir quelque chose de mystérieux et fantasmagorique à chaque séquence. Celle-ci doit être d'une manière assez particulière et avoir un côté très mystérieux. Là, on est sur la route de Compostelle et on est dans la magie de ce qui pourrait être un rêve ou la réalité", raconte Maxime Héraud, chef opérateur.

"La vie, c'est mon scénariste"

L'histoire de ce nouveau Lelouch convoque une fois encore la réalité et le rêve. L'intrigue suit le parcours d'un brillant avocat (Kad Merad) qui perd la faculté de mentir suite à un problème de santé et qui part retrouver sa liberté avec sa trompette sur les routes de France. Il fera la rencontre d'une femme, croisera Jésus et ses apôtres et toute une galerie de personnages hauts en couleurs.

Finalement parlera d'amour, d'amitié, de santé et d'argent. "Ce film va mélanger les genres. J'aime dire que je travaille avec un drôle de scénariste qui s'appelle la vie, et ce film sera le résultat de toutes ces observations que j'ai faites depuis que je suis né", confiait le réalisateur dans une interview au magazine américain Variety (en anglais).

La sortie de "Finalement" est prévue en 2024.