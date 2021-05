Brexit : le Royaume-Uni veut choisir ses immigrés parmi les artistes récompensés et les scientifiques de haut niveau

Depuis le 1er janvier, les travailleurs de l'Union européenne ne bénéficient plus de la liberté totale de circulation au Royaume-Uni et sont traités comme les citoyens non européens. Mais l'Angleterre souhaite, à travers cette réforme, pousser des "talents" à travailler dans le pays.