"Avatar" : le réalisateur James Cameron confie avoir des idées pour les sixième et septième volets de la saga

Alors que le troisième long-métrage de la franchise "Avatar" ne sortira qu'en 2025, le réalisateur James Cameron a révélé lors d'une interview pour un hebdomadaire américain avoir d'ores et déjà des idées pour le sixième et le septième volet de la saga.

Le film de science-fiction Avatar, plus grand succès au box-office de l'histoire, signé James Cameron, date de 2009. Il a fallu attendre 2022 pour le deuxième volet de la saga alors que l'année prochaine, en 2025, sortira le troisième film dans les cinémas français. Le calendrier des sorties suivantes est réglé comme du papier à musique : le quatrième volet est attendu pour 2029 et le cinquième pour 2031. Des dates qui paraissent très lointaines de la sortie du premier film de la franchise. Mais si la perspective peut sembler vague, James Cameron ne semble pas vouloir s'en arrêter là.

Dans une interview accordée à l'hebdomadaire américain People lors de la cérémonie des Saturn Awards qui a eu lieu le 5 février, le réalisateur a déclaré avoir "complètement terminé" l'écriture du cinquième volet et avoir "des idées" pour les scénarios d'Avatar 6 et 7. Âgé de 69 ans, celui qui est également à l'origine du film Titanic, a ironisé quant au fait qu'il devrait peut-être passer le relais pour la réalisation des derniers volets : "Disons que la mortalité nous rattrape. Mais nous aimons ce que nous faisons."

Image du deuxième film de la saga "Avatar : La Voie de l'eau". (7E ART / 20TH CENTURY STUDIOS / AFP)

Le père du monde de Pandora a aussi évoqué Avatar comme se plaçant dans la lignée des sagas Star Trek et Star Wars qui comptent respectivement – et sans compter les films dérivés – treize et neuf longs-métrages. "Star Trek, Star Wars : ces franchises qui élaborent un univers m'entourent depuis que je suis petit. Elles ont été mes inspirations", a-t-il expliqué au journaliste du média américain. Peut-être plus encore de films à venir ?

Les deux premiers volets de la franchise Avatar occupent la première et la troisième place des plus grands succès cinématographiques au monde. Le premier film a engrangé 2,9 milliards de recettes au box-office mondial, le deuxième 2,2 milliards. En France, les volets ont respectivement réuni 14,7 et 13,3 millions de spectateurs. Lors de l'interview, James Cameron a déclaré que le succès que connaissent les films "sur tous les marchés du monde" conférait une véritable énergie à ses équipes pour poursuivre l'aventure.

Si James Cameron a confié avoir des idées pour les volets à venir, la suite de la saga reste encore un mystère pour les fans. Le réalisateur n'a rien révélé au sujet du troisième volet qui sortira en décembre 2025. Seule information pour le moment le casting comptera à nouveau Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver.