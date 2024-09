Coup d'envoi du festival du film de Toronto avec le retour à l'écran de Ben Stiller

Le Festival international du film de Toronto (TIFF), le plus important d'Amérique du Nord, s'est ouvert jeudi 5 septembre avec la projection du premier film en sept ans de Ben Stiller, Nutcrackers.

Sa présentation a été brièvement perturbée par la présence de plusieurs manifestants propalestiniens. Alors que le directeur général du festival, Cameron Bailey, prononçait quelques mots d'introduction sur la scène du théâtre Princess of Wales, quatre protestataires ont en effet entonné des slogans à l'encontre de la Banque royale du Canada, un sponsor du festival, critiquée pour avoir investi dans des entreprises liées à Israël, en guerre depuis près de 11 mois contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.

Une pluie de stars

Les manifestants ont finalement été escortés vers la sortie par le personnel de sécurité et la projection a pu se tenir. Cette action a brièvement remis la politique sur le devant de la scène du festival, qui revient en force avec tout son faste, après une édition ternie l'an passé par les grèves jumelées des acteurs et des scénaristes.

Les plus grandes stars d'Hollywood doivent se rendre à Toronto, avec une kyrielle d'oeuvres très attendues également pour les Oscars, des documentaires d'actualité et beaucoup de paillettes sur le tapis rouge. Si la liste des films présentés en 2023 était riche en vedettes, les tapis rouges ne l'étaient pas. Cette fois-ci, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Elton John, Bruce Springsteen, Salma Hayek, Cate Blanchett et Nicole Kidman seront au rendez-vous dans la plus grande ville canadienne.

"Nutcrackers" en ouverture

"Nous sommes heureux d'avoir un festival sans les contraintes de l'année dernière", explique à l'AFP Cameron Bailey. L'événement "est connu pour l'enthousiasme de son public, et cette excitation atteint son paroxysme lorsque les plus grandes stars du monde sont ici", ajoute-t-il.

Chaleureusement accueilli par les spectateurs, Ben Stiller a donné le coup d'envoi avec Nutcrackers ("Casse-noisettes" en français) réalisé par David Gordon Green, qui raconte l'histoire d'un promoteur immobilier de Chicago devant se rendre dans l'Ohio pour s'occuper de ses quatre neveux devenus orphelins.

NUTCR

"Lorsque j'ai lu le script, qui était si sincère et non cynique (...) Je me suis dit que je m'identifiais à ce type qui cherche à se rapprocher des siens", a raconté l'acteur sur le tapis rouge. "Je pense que c'est un message important, surtout aujourd'hui".

Eden de Ron Howard, un film de survie se déroulant aux îles Galapagos avec Ana de Armas et Sydney Sweeney, figure parmi les autres premières mondiales très attendues. Après avoir enflammé Venise avec son interprétation de la légende de l'opéra Maria Callas, Angelina Jolie sera à Toronto pour présenter sa dernière réalisation : Without Blood, une histoire de famille et de vengeance au début du XXe siècle, avec Salma Hayek en vedette.

278 films présentés

Au total, 278 films doivent être présentés et si Cameron Bailey n'a pas voulu évoquer ses préférences, il a toutefois indiqué que c'était un "honneur particulier" d'accueillir la première mondiale de la dernière oeuvre du réalisateur britannique Mike Leigh, Hard Truths. Elton John et Bruce Springsteen seront également présents pour présenter de nouveaux documentaires sur leurs carrières épiques.

Mais ils ne seront pas les seules stars de l'industrie de la musique présentes : Andrea Bocelli, Robbie Williams, Paul Anka et le chanteur, producteur et créateur de mode Pharrell Williams sont également attendus pour des projections évoquant leur vie personnelle et professionnelle.

En route vers les Oscars

Le TIFF fait partie, avec celui de Venise en Italie et de Telluride aux Etats-Unis, de la série de festivals qui présentent en avant-première les films qui ont de grandes chances pour les Oscars, selon les experts et les producteurs. Mais le festival de Toronto, où les projections sont ouvertes aux spectateurs, propose également des films visant un large public comme Nutcrackers et Le Robot sauvage, le dernier-né de DreamWorks Animation.

On y trouvera aussi plusieurs oeuvres autour du sport inspirées d'histoires vraies, dont Unstoppable qui raconte l'histoire d'un lutteur (Jharrel Jerome) amputé de la jambe droite alors qu'il rêvait de devenir professionnel. Jennifer Lopez incarne sa mère. Le TIFF se déroule jusqu'au 15 septembre, jour où sera décerné le prix du public, vu comme un indicateur précoce pour les Oscars.